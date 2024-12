Obyvatelia Slovenskej Vsi a Spišskej Belej nechcú strelnicu v blízkosti obce, spisujú petíciu

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ 500 ľudí podpísalo petíciu proti výstavbe strelnice medzi mestom Spišská Belá a obcou Slovenská Ves v Kežmarskom okrese. Jej realizáciu plánuje občianske združenie Strelecký klub Strážky.

V prvej etape chce zriadiť otvorenú 200-metrovú strelnicu, v druhej plánuje postaviť krytú strelnicu v blízkosti vonkajšej. Ako agentúru SITA informoval člen petičného výboru Jozef Želonka, signatári sa obávajú predovšetkým rušenia hlukom a zníženia komfortu bývania, hovoria o ohrození života a zdravia obyvateľov blízkych obcí a návštevníkov cyklochodníka. Upozorňujú zároveň na dopad na životné prostredie.

Neboli zohľadnené pripomienky

Pod elektronickú aj listinnú petíciu sa podpísali obyvatelia blízkych obcí, predovšetkým Slovenskej Vsi. Organizátori upozorňujú na to, že v areáli športovej otvorenej strelnice sa má strieľať z guľových aj z brokových strelných zbraní.

Strelecký klub ešte v marci minulého roka požiadal mesto Spišská Belá o zmenu územného plánu v danej lokalite, aby tam mohol strelnicu vybudovať. Petičiari však tvrdia, že počas schvaľovacieho postupu neboli zohľadnené ich pripomienky ani pripomienky ľudí, ktorí majú v blízkosti plánovanej strelnice svoje pozemky. V máji tohto roka mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na prenájom pozemku s výmerou takmer 8-tisíc metrov štvorcových so šiestimi podmienkami. Klub ešte v žiadosti garantoval členom mestskej polície možnosť bezplatne realizovať povinnú pravidelnú streleckú prípravu na strelnici. „V zmysle územného plánu tam strelnica môže byť umiestnená. Dali sme klubu predbežný súhlas na to, aby tam mohla byť. Ďalšie kroky však musí spraviť on, teda povolenia, EIA a podobne sú na ňom,“ uviedol pre SITA primátor Spišskej Belej Jozefa Kuna.

Možný dopad na životné prostredie

Organizátori petície poukazujú v súvislosti s možným hlukom na to, že areál plánovanej strelnice sa nachádza 500 metrov od rekreačnej oblasti, ktorá je dnes trvalo obývaná. Zároveň podľa nich leží 1,1 kilometra od zastavaného územia Slovenskej Vsi, ktorú od strelnice neoddeľuje žiaden členitý terén. Upozorňujú aj na možný dopad na životné prostredie. „Areál strelnice sa má nachádzať v blízkosti rieky Biela, dvoch území Natura 2000 a na hranici ochranného pásma Tatranského národného parku. Európska únia začiatkom tohto roku prijala nariadenie, v zmysle ktorého je po 15. marci 2023 zakázané odpaľovať olovené strelivo z brokových zbraní v pásme sto metrov od mokradí,“ informoval Želonka.

OZ Strelecký klub Strážky združuje 107 členov. V žiadosti o prenájom pozemku poukázal na to, že v meste má tento spolok dlhú históriu, prvý bol založený v roku 1637, pričom napríklad v roku 1882 bol pri Belianskych kúpeľoch postavený strelecký dom. Klub aktuálne nemá k dispozícii na území okresu Kežmarok a Poprad športovú strelnicu a miesto na tréningy. Krytá strelnica v Záľubici zhorela v roku 2019 a s jej obnovou sa už nepočíta. Lokalita Za potokom neďaleko Malej vodnej elektrárne Myší vŕšok by podľa klubu spĺňala súčasné prísne technické a bezpečnostné kritériá.

