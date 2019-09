Obyvatelia Kalifornie sa musia naučiť chrániť svoje životy pred plameňmi, tvrdí šéf hasičov

Podľa Pimlotta by mali ľudia vedieť, ako rýchlejšie reagovať na varovania a byť pripravení na odchod do úkrytov, ak sa im nebude dariť dostať oheň pod kontrolu. Pre takéto prípady by mali byť tiež pripravené komerčné alebo verejné budovy, ktoré by slúžili ako evakuačné centrá pre stovky ľudí.