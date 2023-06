Obvinený zo zneužívania dievčat v modelingovej agentúre ostane stíhaný na slobode, súd odmietol dovolanie Kolíkovej

15.3.2023 (SITA.sk) - Senát Najvyššieho súdu SR na neverejnom zasadnutí v utorok 14. marca odmietol dovolanie bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej podané proti rozhodnutiu Krajského súdu v Nitre, ktorým bol obvinený Peter R. prepustený z väzby na slobodu s nariadením kontroly technickými prostriedkami.

Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, súd sa stotožnil s rozhodnutím krajského súdu, ktorý u obvineného zistil existenciu výnimočných okolností prípadu odôvodňujúcich nahradenie väzby miernejšími prostriedkami.

„Najvyšší súd dodáva, že aj v prípade, ak by dovolanie ministerky spravodlivosti bolo dôvodné, návrh na vzatie obvineného do väzby v podobe uvedenej ministerkou spravodlivosti v dovolaní by bol nevykonateľný," uviedla hovorkyňa s tým, že dôvodom je absencia uvedenia zákonných náležitostí podľa paragrafu 380 odsek 1 Trestného poriadku, ktorý upravuje kumulatívne podmienky, za ktorých dovolací súd vezme obvineného do väzby.

Danými náležitosťami sú podanie dovolania v neprospech, návrh ministra spravodlivosti na zaistenie obvineného vydaním príkazu na zatknutie, väzobný dôvod podľa paragrafu 71 Trestného poriadku, nevyhnutnosť väzby s ohľadom na závažnosť trestného činu a naliehavosť dôvodov väzby.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz