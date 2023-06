Objavujú sa zvesti o novom coine Twitteru. Stane sa realitou alebo sú to iba fámy?

„Online technickí detektívi“ tvrdia, že na Twitteri odhalili nový tajný projekt, ktorý sa označuje ako „Twitter Coin“.

Niektorí sa zameriavajú na počiatočné správy od zdrojov, ako je Nima Owji, ktorý prevádzkuje účet zameraný na únik informácií z Twitteru. Tento účet 4. decembra zverejnil snímku obrazovky toho, čo sa javí ako prototyp rozhrania Twitteru. Snímka zobrazuje možnú funkcionalitu darovania mincí spolu s vektorovým obrázkom zobrazujúcim mincu s logom Twitteru.

Iní poukázali na tweety od technologickej výskumníčky Jane Manchun Wong. Jane tvrdí, že extrahovala kód zo špecialnej verzie webovej aplikácie Twitteru a našla rovnaké informácie ako Owji. Zaujímavosťou však je, že samotný príspevok a Wongov účet boli odvtedy z neznámych dôvodov odstránené.

Pod hashtagom #TwitterCoin sa tiež objavila hromada príspevkov, pričom mnoho ľudí je nadšených, ale v konečnom dôsledku ich to neprekvapuje, pretože je pri kormidle Elon Musk. Platforma sociálnych médií by mohla pracovať na nových platobných metódach a systémových integráciách, avšak zatiaľ to nikdy oficiálne nepotvrdila.

New buzz circulating about a "Twitter Coin" and it has been trending. No doubt, twitter is hard at work in integrating a payment system of both fiat & crypto, and no doubt, for crypto, #TwitterPiPayment is the most viable option. Nothing better than Pi out there. Time will tell. pic.twitter.com/kTs3lS4Tk2