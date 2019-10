Obhajkyňa Schmiedlová nepostúpila v Bogote do štvrťfinále, zápas museli dvakrát prerušiť

BOGOTA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová nasadená ako štvrtá prehrala po veľkom boji za 153 minút 6:7 (3), 6:7 (6) s nenasadenou Brazílčankou Beatriz Haddadovou-Maiovou v stredajšom stretnutí 2. kola dvojhry na turnaji WTA International Claro Open Colsanitas v kolumbijskej Bogote (dotácia 250 000 USD, antuka vonku).

Náročné podmienky

Schmiedlová (66. v rebríčku WTA) bola obhajkyňou singlovej trofeje na miestnom podujatí, v stredu však nezvládla oba tajbrejky a napokon ťahala za kratší koniec.

V tom druhom mala za stavu 6:4 na rakete dva setbaly, z toho jeden pri svojom podaní. Predtým však 24-ročná Slovenka príkladne zabojovala, keď oba sety doviedla do tajbrejkov zo stavu 3:5, resp. 2:5.

Brazílska kvalifikantka, vysoká ľaváčka, Haddadová-Maiová (165. v renkingu) priznala, že v zápase dvakrát prerušenom pre dážď, panovali náročné podmienky.

Loptičky priveľmi lietajú

"Vedela som, že to bude ťažké, súperka to tu pred rokom celé vyhrala. Celkovo je to však jeden z najnáročnejších turnajov, keďže loptičky priveľmi lietajú. Som však rada, že som mohla predviesť svoju hru a to aj napriek tomu, že súperka mala výborný pohyb. Toto víťazstvo mi dodá veľa sebavedomia," skonštatovala Haddadová-Maiová na oficiálnom webe Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Obe súperky odohrali prvé vzájomné stretnutie a je veľmi pravdepodobné, že budú čoskoro opäť stáť na opačných stranách kurtu v súťažnom zápase.

Slovenky totiž počas Veľkej noci privítajú v Bratislave hráčky Brazílie v rámci stretnutia play-off o zotrvanie v II. svetovej skupine Pohára federácie 2020 reprezentačných družstiev.

Bogota - dvojhra - 2. kolo (osemfinále) Beatriz Haddadová-Maiová (Braz.) - Karolína Schmiedlová (SR-4) 7:6 (3), 7:6 (6) za 153 minút





