Obhajca Thomas priznal slabý deň na Tour de France 2019, tradičný horský vláčik sa rozpadol

Silnému britskému tímu, ktorý takmer desaťročie kraľoval Tour de France, nevyšlo ani jedno, ani druhé. Keď sa v závere takmer 20 km dlhej štrapácie na mýtický pyrenejský priesmyk sformovala vpredu 6-členná skupina, obhajca titulu Geraint Thomas v nej chýbal.

Thomas zvolil vlastné tempo

Britský cyklista prišiel do cieľa o pol minúty neskôr za najväčšími rivalmi a 36 sekúnd za francúzskym víťazom etapy Thibautom Pinotom. K tomu treba prirátať ešte 10-sekundovú bonifikáciu v prospech 29-ročného Francúza. Thomas sa v cieli ani nepridal ku kolegom v tímovom autobuse, ale autom odfrčal do hotela.

"Nemal som najlepší deň. Od začiatku som sa necítil dobre, bol som dosť slabý. Keď v závere súperi útočili, ani som sa nepokúšal ísť s nimi. Radšej som zvolil vlastné tempo. Nechcel som v najstrmšej pasáži kopca pred koncom ´vykapať´. Chcel som len obmedziť vzniknuté škody a nestratiť ešte viac," uviedol Geraint Thomas, cituje ho L´Equipe.

Vláčik sa rozpadol skôr ako sa očakávalo

Tradičný horský vláčik v dresoch britského tímu (predtým pod názvom Sky) podľa potreby zvyšujúci tempo sa tentoraz rozpadol skôr ako sa očakávalo a bolo potrebné.

"Problém bol v tom, že stratili Michała Kwiatkowského a Gianniho Moscona oveľa skôr, než bolo plánované. A rovnako Wout Poels nezvládol svoju úlohu v cieľovom stúpaní. Ineos nebol schopný reagovať na útoky Georgea Bennetta z tímu Jumbo-Visma ani Emanuela Buchmanna," napísal Cyclingnews.

Šialené tempo najlepších vrchárov pod Tourmaletom udržal iba 22-ročný Egan Bernal. Kolumbijský mladík napokon finišoval piaty s odstupom 8 sekúnd, ale v celkovom poradí má o minútu väčší odstup od Alaphilippa ako Thomas (+3:00). "Stále sme na tom dobre, čo sa týka celkovej klasifikácie. Geraint nemal dobrý záverečný kilometer, ale udržal sa do polminúty, čo nie je veľká škoda. Stáva sa, že príde aj slabší deň a on ho mal v sobotu," uviedol športový riaditeľ Ineosu Nicolas Portal.

Pripustili zmenu stratégie

Pred nedeľňajším ďalším horským dojazdom na Foix Prat d´Albis Portal pripustil možnú zmenu stratégie.

"Možno začneme inak rozmýšľať, ale najprv to musíme prebrať s jazdcami. Už to nie je len o nás a bolo fajn vidieť, že vpredu bol Movistar a aj tím FDJ prevzal väčšiu zodpovednosť. Stále máme Egana a Gerainta v hre o celkové víťazstvo, čiže nič nie je stratené. Do cieľa v Paríži je ešte veľmi ďaleko," doplnil Portal.

