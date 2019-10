Obhajca Stanleyho pohára prišiel na pol roka o elitného strelca

"Je to ťažká strata, o tom nemusíme hovoriť. Je to náš elitný strelec. Uvidíme, ako dlho bude mimo hry, no zároveň je to príležitosť pre iného hráča hrať presilové hry alebo byť v útoku so mnou a Jadenom Schwartzom," vyjadril sa ešte vo štvrtok po spomenutom zápase s Los Angeles kanadský útočník Brayden Schenn, cituje ho oficiálny portál zámorskej NHL.