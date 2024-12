Obezita má nového nepriateľa. Vymysleli zariadenie, ktoré vám zatvorí ústa a nedovolí jesť

Niektoré objavy sa zdajú na prvý pohľad naozaj kuriózne a človeku napadne, či to vedci myslia vážne alebo si robia žarty.

Do tejto kategórie spadá aj nový vynález, prostredníctvom ktorého chcú odborníci bojovať proti stále sa zhoršujúcej kríze obezity.

Tím vedcov prišiel so zariadením, ktoré vám jednoducho zatvorí ústa.

Alternatíva k chirurgickým zákrokom

DentalSlim Diet Control vyvinuli vedci z University of Otago na Novom Zélande spolu s kolegami z Veľkej Británie. Vedúci tímu profesor Paul Brunton zo spomínanej vysokej školy uviedol, že zariadenie je efektívny, bezpečný a cenovo dostupný nástroj pre ľudí bojujúcich s obezitou.

Namontovať ho môže len zubár, no človek si ho dokáže uvoľniť, ak bude v núdzi. Odborník ho potom môže opäť nasadiť a opäť sa dá zložiť.





„Hlavnou prekážkou pre ľudí, ktorí sa snažia úspešne znížiť svoju hmotnosť, je vysporiadať sa s novými návykmi. Tie majú na nejaký čas zabezpečiť príjem nízkokalorickej stravy,“ uviedol Brunton.





Ako dodal, novinka je neinvazívnou, reverzibilnou a ekonomickou alternatívou k chirurgickým zákrokom. „Faktom je, že toto zariadenie nemá žiadne nepriaznivé následky,“ vyhlásil.

Obezita

I keď návšteva zubára u mnohých ľudí nepatrí medzi tie najpríjemnejšie zážitky, odborníci už nejaký čas upozorňujú, že obezita predstavuje pre celosvetovú populáciu veľké riziko.

Prieskum Úradu verejného zdravotníctva SR z roku 2019, na ktorom sa zúčastnilo 3 744 respondentov, ukázal, že obezita trápi takmer 15 % populácie Slovenska.





Napríklad vo Veľkej Británii je toto číslo ešte vyššie, a to 28 percent. V USA sú traja zo štyroch dospelých (71,6 %) nad 20 rokov buď obézni alebo majú nadváhu.

Žiadne jedlo

DentalSlim Diet Control nainštaluje zubár na zadných horných aj dolných zuboch. Využíva pritom aj magnet a na mieru vyrobené zaisťovacie skrutky. Výsledkom toho dômyselného zabezpečenia je, že človek nemôže nič zjesť.





Jedine, ak by to dokázal vďaka dvojmilimetrovej medzere, ktorá je určená na pitie, dýchanie ústami alebo rozprávanie.





Firma, ktorá stojí za zariadením, uviedla, že vykonala aj test na dobrovoľníkoch. Analýza odhalila, že v priemere sa im znížila za dva týždne telesná hmotnosť o 6,36 kilogramu. Účastníkov motivovali s tým, aby nevzdávali úsilie zredukovať svoju hmotnosť.

Náročná cesta

Každý, kto si dá nainštalovať zariadenie, dostane nástroj, ktorým ho v prípade potreby otvorí. Autori dodali, že počas výskumu to nevyužil žiaden z účastníkov. Všetci boli so zariadením spokojní, no autori odvtedy vylepšili jeho dizajn, aby bol funkčne aj esteticky komfortnejší.





„Ľudia sa celkovo cítili lepšie, mali väčšiu sebadôveru a boli odhodlaní dôjsť do cieľa na svojej ceste za stratou hmotnosti,“ povedal Brunton.





Uznal, že je to náročná skúška, no ľudia, ktorí naozaj túžia po znížení hmotnosti, musia byť presvedčení a odhodlaní. „Ale pre milióny z celého sveta, ktorí s tým zápasia, je to spôsob, ako ich vrátiť naspäť k normálnym stravovacím návykom. Môže to skutočne pomôcť mnohým ľuďom,“ dodal.

