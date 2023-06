Obec Korytárky zasiahla prietrž mračien. Voda vytopila domy, poškodila cesty a zosunul sa aj svah

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prietrž mračien nad obcou Korytárky v Detvianskom okrese v pondelok trvala hodinu a pol a jej následkom sú značné škody pre obec. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Dušan Mitter, začalo to približne o 17:00 a podľa pamätníkov také niečo si nepamätajú 70 rokov.

Aktuálne v obci spisujú a rátajú škody, aby vedeli, čo bude treba opravovať. „Škody na komunikáciách odhadujeme na 100- až 150-tisíc eur,“ konkretizoval starosta.

Okrem zničených miestnych komunikácií sa pri základnej škole zosunula časť svahu a vytopilo 20 rodinných domov.





„Museli sme odčerpávať vodu, s čím nám pomáhali záchranné zložky z okresov Detva, Zvolen a Krupina. Bolo tu 11 hasičských vozidiel a pomáhalo 34 profesionálnych aj dobrovoľných hasičov,“ popísal Mitter s tým, že záchranné práce sa skončili pred polnocou po tom, ako po 23:00 začala voda opadávať.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





























„Voda vytopila pivnice, v strede cesty vyvierala voda, pričom cesty nám zosunulo a poškodilo,“ popísal živel zástupca starostu a podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec s tým, že rozpočet obce je 300-tisíc a toto je pre nich likvidačné. Ako ďalej uviedol starosta, po zrátaní škôd sa so žiadosťou o pomoc obrátia na okresný úrad, prípadne iné inštitúcie.





Viac k téme: prietrž mračien, záplavy





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?