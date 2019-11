Obchodná dohoda Japonska a Bruselu ovplyvní aj priemysel Slovenska, ministerstvo vidí príležitosť

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Od februára vstupuje do platnosti obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom. Dohoda vytvára zónu voľného obchodu, ktorá zahŕňa 635 mil. ľudí a takmer tretinu hrubého domáceho produktu sveta. Mala by pritom odstrániť bariéry a clá, ktorým doteraz čelili firmy z členských štátov EÚ pri vývoze do Japonska.

"Nové pravidlá sú dobrou správou pre slovenskú ekonomiku, najmä z pohľadu automobilového priemyslu. Dohoda by mala zvýšiť export našich výrobkov do krajiny vychádzajúceho slnka," informuje rezort hospodárstva.

Ročná úspora

Dohoda o hospodárskom partnerstve bola podpísaná na samite EÚ – Japonsko v júli minulého roka. Európsky parlament ju schválil v decembri 2018 a do platnosti vstupuje 1. februára 2019. Odstránením drvivej väčšiny ciel a poplatkov sa dosiahne pre vývozcov z EÚ ročná úspora vo výške jednej miliardy dolárov. Európske spoločnosti vyvážajú každý rok do Japonska tovar v hodnote viac ako 58 mld. eur a služby v hodnote viac ako 28 mld. eur.

Európskym obchodným spoločnostiam z rôznych oblastí, vrátane poľnohospodárstva, sa otvárajú nové príležitosti na japonskom obchodnom trhu, ktorý zahŕňa 127 mil. spotrebiteľov. Súčasne sa v mnohých oblastiach posilní spolupráca medzi EÚ a Japonskom.

Dohoda bude mať významný pozitívny vplyv tak na EÚ, ako aj na Japonsko. Podporiť by mala dlhodobý hospodársky rast a očakáva sa, že v prípade EÚ sa v dôsledku dohody dvojstranný vývoz zvýši o 34 % a celkový svetový vývoz o 4 %.

Rozvoj obchodu a vzťahov

„Dohoda je jasným signálom, že dve významné ekonomiky sveta vidia budúcnosť v rozvoji obchodu a vzájomných vzťahov a nie v protekcionizme. Takéto obchodné dohody sú veľmi dôležité aj pre Slovensko s jeho otvorenou a proexportne orientovanou ekonomikou. Odstránenie technických a regulačných obchodných prekážok sme intenzívne presadzovali už počas rokovaní,“ tvrdí minister hospodárstva Peter Žiga.

Odbúranie obchodných prekážok sa prejaví aj v automobilovom priemysle. Po novom už nebude potrebné napríklad duplicitné testovanie technických prvkov automobilov.

V praxi to bude znamenať, že autá vyrobené na Slovensku, resp. v únii, podľa platných európskych regulácií už nebudú opätovne prechádzať testami či certifikáciou v Japonsku, a naopak.

Najvyvážanejšia komodita Slovenska

Výsledkom bude výrazná úspora času a bezproblémový export vozidiel. Práve automobily sú najvyvážanejšou komoditou zo Slovenska na japonský trh a tvoria až 60,8 % z celkového exportu.

Okrem automobilového priemyslu by mali nové podmienky podľa ministerstva hospodárstva pozitívne vplývať aj na diverzifikáciu exportu slovenských výrobkov do Japonska.

V roku 2017 predstavoval vývoz SR do Japonska 118,6 mil. eur, čo bolo len 0,16 % z celkových vývozov SR. Vďaka novej dohode, ktorá obchodovanie uľahčí, sa toto percento môže zvýšiť. Dohoda pomôže zvýšiť export, no na druhej strane uľahčí dovoz kvalitných japonských produktov na trh Európskej únie.

