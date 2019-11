Obce aj neziskovky môžu získať desaťtisíce eur, Pellegriniho vláda chce podporiť regionálny rozvoj

BANSKÁ BYSTRICA 2. mája (WebNoviny.sk) - Vláda podporí regionálny rozvoj sumou prevyšujúcou 1,1 mil. eur. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predstavil vo štvrtok v Banskej Bystrici vicepremiér Richard Raši.

Podporené majú byť aktivity zamerané na vytváranie partnerstiev na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na prípravu inovatívnych a pilotných projektov. Žiadosti majú byť podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oveľa jednoduchšie, pretože nejde o financie z eurofondov.

Projekty zhodnotí komisia

Oprávnení žiadatelia ich môžu predkladať do 30. júna. Na jeden projekt je možné získať dotáciu od 10-tisíc do 50-tisíc eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 10 percent.

Ako ďalej informoval Raši, až 30 percent prostriedkov poputuje prednostne na projekty realizované v najmenej rozvinutých okresoch. Na tejto výzve je podľa neho výnimočné, že o túto podporu sa môžu uchádzať aj ostatné regióny, pre ktoré je určených viac ako 700-tisíc eur.

Pre žiadateľov má byť uľahčením fakt, že pri podaní žiadosti nie je potrebné mať začaté verejné obstarávanie. „Projekty bude hodnotiť odborná komisia. Hodnotiť sa bude územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov,“ doplnil vicepremiér.

Pre obce aj neziskové organizácie

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce.

„Dotácie môžu získať napríklad na prípravu mladých ľudí na trh práce, na rozvoj cestovného ruchu, na zvyšovanie kvality života na vidieku, ochranu prírody či starostlivosť o kultúrne dedičstvo,“ konkretizoval Raši s tým, že výzva je zverejnená na stránke vicepremier.gov.sk.

„Pomoc regiónom je pre nás kľúčová. Systematicky pracujeme na znižovaní regionálnych rozdielov a budovaní lepšej budúcnosti pre slovenské regióny, mestá a vidiecke oblasti. Napriek tomu, že Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie, stále sú tu regióny, ktoré potrebujú pomôcť,“ povedal Raši.





