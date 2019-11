Obavy z vypadnutia „osemnástky“ boli už vlani, priznal Šatan a naznačil riešenie

POPRAD 30. apríla (WebNoviny.sk) - Slovensko bude na budúci rok chýbať v elitnej kategórii majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov a táto niekoľko dní stará novinka nepotešila ani generálneho manažéra slovenských reprezentácii Miroslava Šatana.

Najdôležitejší muž vo výkonnej funkcii v slovenskom hokeji v utorok popoludní v Poprade zareagoval aj na to, že mladíci na nedávnom šampionáte vo Švédsku v boji o záchranu podľahli Švajčiarom 1:2 na zápasy.

Extra kempy a príprava

"Už vlani sme mali dôvodnú obavu, že by to mohlo zle dopadnúť. Mali sme extra kempy a prípravu pre tím a dopadlo to dobre. Tento rok to naše mužstvo do 18 rokov na papieri vyzeralo lepšie ako pred rokom a nemysleli sme si, že sa môžeme dostať do takejto situácie. Kľúčový zápas so Švajčiarmi sme však nezvládli," povedal Miroslav Šatan pred médiami.

Zároveň kriticky priznal, že v nižších vekových kategóriách sa na Slovensku nepracuje s hokejistami na zodpovedajúcej úrovni.

"Ukazuje sa, že v mládežníckom hokeji máme medzery a že treba s tými hráčmi lepšie pracovať. Dlho sa už bavíme o projekte "osemnástky"a centralizácii prípravy. To by mohlo pomôcť, keďže z klubov neprichádzajú dostatočne kvalitní mladí chlapci do reprezentačného tímu," naznačil Šatan.

Slovo dostanú aj tréneri

Konkrétne kroky Slovenský zväz ľadového hokeja zrejme podnikne už tento týždeň, keď sa bude konať výkonný výbor aj s témou zlyhania "osemnástky" na majstrovstvách sveta.

"Určite prebehne analýza, slovo dostanú aj tréneri, aby povedali, ako to oni videli. Potom sa rozhodneme. Momentálne nie sme pod časovým tlakom v otázke trénerov. Isté však je, že budú musieť prísť noví hráči, ktorí elitnú kategóriu vybojujú zasa pre tých ďalších," dodal Miroslav Šatan.

Slováci vypadli z elitnej kategórie do A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov aj v roku 2011. V nasledujúcej sezóne sa im však v domácom prostredí podarilo vybojovať návrat do elitnej kategórie. Teraz teda zostúpili po ôsmich rokoch.





