O výzvu na podporu projektov na zvyšovanie informačnej gramotnosti a boj s dezinformáciami je záujem

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) podporí vybrané projekty v oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti a boja s dezinformáciami.

Do výzvy s týmto zameraním v hodnote 120-tis. eur sa prihlásilo 49 projektov a z nich sedem vyhodnotili ako úspešné. Ako ministerstvo v utorok informovalo, výzva je financovaná v rámci zákona o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti a schémy podpory digitálnej transformácie Slovenska.

Vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová uviedla, že boju s dezinformáciami venujú veľkú pozornosť, pretože v súčasnosti sa objavujú aj informácie, ktorých cieľom je manipulovať verejnú mienku a vnášať do spoločnosti chaos.

„V spolupráci s odbornými hodnotiteľmi sa nám podarilo vybrať kvalitné projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia o tejto problematike a pomôžu zraniteľným skupinám pri budovaní zručností a odolnosti voči dezinformáciám,“ priblížila Remišová.

„Aktivity občianskej spoločnosti v oblasti boja s dezinformáciami a rozvoja informačnej gramotnosti považujeme za veľmi dôležité a v snahách podporiť prínosné projekty chceme pokračovať aj v budúcnosti,“ dodala vicepremiérka.

