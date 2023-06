O očkovanie proti koronavírusu je veľký záujem, ministerstvo prosí ľudí o trpezlivosť

Po otvorení registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí starších ako 75 rokov bolo call centrum ministerstva zdravotníctva preťažené.

Nápor na linky vzrástol až na 500 hovorov v jednej sekunde. Ministerstvo zdravotníctva preto navyšuje kapacity s ambíciou zvládnuť do konca týždňa call centrum denne 5000 hovorov.

„Vedenie ministerstva zdravotníctva teší záujem o očkovanie, mrzí ho, ak majú záujemcovia problém nájsť voľný termín, preto prosí o trpezlivosť.

Jednotlivé nemocnice postupne pridávajú ďalšie termíny, celkové kapacity však súvisia aj s rýchlosťou dodávok vakcín. Ministerstvo zdravotníctva odporúča počkať, o možnostiach voľných termínov a postupnom otváraní ďalších vakcinačných centier bude informovať,“ dodala Zuzana Eliášová s tým, že call centrum ministerstva je predovšetkým určené pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu a nevedia si informácie dohľadať na stránkach verejnej správy. S registráciou cez formulár na korona.gov.sk by podľa nej mohli pomôcť príbuzní či lekár.

Call centrum ministerstva zdravotníctva nevie záujemcovi o očkovanie pomôcť, ak sú aktuálne všetky termíny v nemocnici, v ktorej sa má záujem očkovať, obsadené. Ani na infolinke nie je takáto registrácia na očkovanie možná.

Preto rezort prosí pre tento účel linku nevyužívať. Rovnako tak call centrum rezortu zdravotníctva neslúži na zápis do zoznamu náhradníkov na očkovanie. V takom prípade je potrebné kontaktovať konkrétne očkovacie centrum.

