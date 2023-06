O koľko eur sa zvýšia od januára dôchodky? Kalkulačka vám vypočíta valorizáciu aj celkovú sumu

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2023.

V novej kalkulačke si každý penzista môže vypočítať valorizáciu svojho dôchodku. Kalkulačka je dostupná na webe Sociálnej poisťovne. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

V kalkulačke si dôchodca si označí druh dôchodku, v ďalšom riadku uvedie výšku dôchodku v eurách, ktorý mesačne poberá. Nakoniec zadá Vypočítaj a ihneď sa dozvie, o koľko eur sa jeho dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu svojho dôchodku po zvýšení od 1. januára 2023. Kalkulačka má informatívny charakter.

O zvýšení dôchodku od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa každého dôchodcu informovať v rozhodnutí, ktoré dostane v januári. O valorizáciu teda netreba žiadať, Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta a pošle rozhodnutia na základe zákona automaticky.

