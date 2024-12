O dočasnú ochranu už môžu súdy žiadať iba niektorí podnikatelia, upozorňuje ministerstvo

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Oddnes môžu požiadať súdy o poskytnutie dočasnej ochrany už iba niektorí podnikatelia. Od začiatku roka totiž platí zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach z dielne Ministerstva spravodlivosti SR.

Po novom tak o dočasnú ochranu môžu požiadať len podnikatelia, u ktorých existuje predpoklad životaschopnosti ich podniku a súhlasia s ňou aj rozhodujúci veritelia podnikateľa.

Tento právny inštitút je podľa rezortu spravodlivosti určený pre podnikateľov, ktorí sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku, a sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku či schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov.

Priestor na sanáciu podnikateľskej činnosti

Dočasná ochrana sa bude poskytovať v pomerne rýchlom a formálnom súdnom konaní podľa vzoru registrových konaní, a to na obdobie troch mesiacov od jej poskytnutia (teda odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku), s možnosťou predĺženia na ďalšie tri mesiace.

K žiadosti o predĺženie musí byť pripojený písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny tzv. nespriaznených veriteľov a o dočasnú ochranu môže podnikateľ žiadať opätovne až po štyroch rokoch.





“Poskytnutá dočasná ochrana má vytvoriť podnikateľovi pod dočasnou ochranou najmä priestor na sanáciu podnikateľskej činnosti tým, že sa mu poskytuje pasívna a aktívna konkurzná imunita, relatívna exekučná imunita, ako aj imunita pred výkonom zabezpečovacích práv, obmedzuje sa možnosť započítania spriaznených pohľadávok, obmedzuje sa ukončovanie zmluvných vzťahov a upravuje sa spočívanie behu niektorých lehôt,” vymenúva rezort spravodlivosti.





Súdy pritom budú poskytovať ochranu iba v obmedzenom časovom období, konkrétne na dva roky.

Upravuje sa aj malý konkurz

Od začiatku roka sa zavádza, respektíve upravuje aj "malý konkurz". Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom neexistuje alebo je zanedbateľný záujem na pokračovaní v prevádzke podniku, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.





"Nízkonákladový, rýchly, malý konkurz je určený pre malé firmy, podnikateľov (povedzme reštaurácie či malé s.r.o.), ktorým ich zámer, možno aj v dôsledku koronakrízy, nevyšiel, aby mohli odísť z trhu pomerne rýchlo a nebola to pre nich „trauma“ na ďalších päť rokov v rámci procesu riadneho konkurzu," priblížil rezort spravodlivosti.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.