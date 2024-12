O areál Žabia cesta v Levoči je obrovský záujem, návštevníkom sa však nepozdáva platenie vstupného

Za necelý prvý mesiac prevádzky areál Žabia cesta v Levoči navštívilo viac ako tritisíc ľudí.

Prírodno-ekologické centrum pri vodnej nádrži v Levočskej Doline nechalo z eurofondov vybudovať mesto.

Vstup do neho spoplatnilo, rovnako aj využitie tamojších športovísk vrátane lanového parku, či plavidiel a ležadiel. Nie všetkým Levočanom sa to ale pozdáva.

Multifunkčný areál

Primátor mesta Miroslav Vilkovský pre agentúru SITA reagoval, že mesto potrebuje financie na starostlivosť o tento areál, denne tam tiež pracuje osem ľudí, z toho dvaja plavčíci. Zároveň pripomenul, že v súčasnej dobe nie sú žiadne atrakcie zdarma.

Do úpravy a modernizácie areálu išlo 1,7 milióna eur, práce trvali viac ako rok. Pre verejnosť ho otvorili 9. júla. Jeho súčasťou je náučný chodník s dĺžkou takmer 1,2 kilometra, ktorý prezentuje život tunajších obojživelníkov a najvzácnejšie prvky miestnej flóry, ale aj plážové a multifunkčné ihrisko, vonkajšie prístrešky pre oddychové sedenia spojené s ohniskami pre grilovanie, mólo a tiež prekryté pódium.





„Z atrakcií je zatiaľ najväčší záujem o plavbu po priehrade na šľapacích bicykloch a loďkách. Druhou obľúbenou aktivitou je lanový park,“ uviedla pre SITA marketingová pracovníčka areálu Michaela Krajčíková.

Areál dlhé roky chátral

Vodná nádrž vzdialená asi tri kilometre od centra mesta bola vybudovaná v 70. až 80. rokoch minulého storočia, už vtedy pri nej vznikla relaxačná zóna. Areál však nebol poriadne využívaný niekoľko rokov.





Objekty tam chátrali, chýbali chodníky aj vybavenosť. Projekt Žabia cesta sa napokon podarilo zrealizovať v rámci poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020 v rámci projektu Prírodné klenoty pohraničia.

„V rámci projektu tu pribudlo 24 samostatných stavebných objektov, ktoré slúžia na relax, vzdelávanie, športové vyžitie a pribudla aj informačná kancelária,“ priblížil počas otvorenia primátor.





Pred vstupom do areálu bolo vybudované aj parkovisko s 37 miestami, ale aj Dom prírody, ktorý bude slúžiť ako prírodnovedná expozícia s učebňami.

