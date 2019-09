NR SR: Parlament víta návštevníkov, poslanci s nimi hovoria o mnohých témach

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Živá ľudová hudba, občerstvenie aj reklamné predmety. To všetko bolo pripravené v priestoroch Národnej rady už od začiatku dnešného Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radkom Vondráčkom dnes slávnostne otvorili Deň otvorených dverí a privítali tak návštevníkov z celého Slovenska.

„Pre Slovensko je 1. september významný deň. Práve dnes si pripomíname deň, kedy naši volení zástupcovia prijali Ústavu Slovenskej republiky ako základ demokratického a nezávislého národného štátu Slovákov. Sme úprimne radi, že ste dnes merali cestu práve na hradný vrch,“ povedal na úvod predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Ľudia budú hrdí na svoj štát

Podľa predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) každý vníma dnešnú atmosféru rozdielne. "Pre mňa je príjemné vypočuť si slová povzbudenia, ale nemám problém ani so slovami kritiky, veď to nás má motivovať. Dnešok je deň Národnej rady a urobíme všetko preto, aby ľudia zažili jeden krásny deň, vďaka ktorému budú ešte viac hrdí na svoj štát. Snažím sa priblížiť ľuďom parlament aj z hľadiska symbolov a snažím sa aj akciami na hrade, aby sa parlament približoval ľuďom. Chcem, aby sa ľudia cítili pri parlamente lepšie. Približovanie parlamentu ľuďom je dôležité aj preto, že máme svoj štát a musíme cítiť súhru a blízkosť tak, aby sme riešili problémy ľudí, to je jedna z najväčších výziev nás politikov. Aby sme obnovili dôveru v štát a aby ľudia cítili, že sa tu oplatí žiť a aj ho tvoriť," povedal.





Ako uviedol pre agentúru SITA predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ľudia môžu vidieť, ako parlament funguje. "Môžu vidieť priestory, v ktorých pracujeme, môžu sa stretnúť so svojimi poslancami z rôznych parlamentných strán. Snažíme sa, aby videli, že chceme tvoriť čo najlepšie zákony pre nich," uviedol a dodal, že návštevníci majú rôzne otázky aj pripomienky. "Niektorí sa vyžalujú. Vypočuli sme si ich návrhy, názory," dodal. Je presvedčený, že Deň Ústavy SR je významný deň, a preto si treba 1. september pripomínať.

Politici musia mať odvahu rozprávať sa s ľudmi

Poslanec za stranu Smer-SD Erik Tomáš uviedol, že ľudia sa na nich obracajú s rôznymi podnetmi, o ktorých diskutujú a ktoré je možné neskôr premietnuť do zákonov. "Najdôležitejšie je stretnúť sa s ľuďmi, pretože len priamy kontakt s občanmi nám otvára oči a pomáha nám priniesť konkrétne riešenia. Myslím, že politici by mali mať aj odvahu stretnúť sa s ľuďmi, pretože niekedy aj kritické poznámky môžu priniesť želané výsledky," povedal. "Ústava SR je základný zákon štátu a trochu ma mrzí, že tento sviatok je trochu v úzadí. Je to významný sviatok, preto si ho musíme pripomínať," dodal.





Za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský priblížil, že ľudia poslancom hovoria o svojich osobných problémoch. "Snažíme sa ich vypočuť, poradiť. Ale väčšinou vedieme krátke rozhovory, lebo ľudia sa snažia obísť všetky poslanecké kluby," podotkol s tým, že Deň otvorených dverí v parlamente hodnotí len pozitívne. Deň ústavy je pre neho významným dňom, napriek tomu vníma negatívne, čo robia štandardní politici s ústavou, ktorí si z nej robia trhací kalendár.

Štát sa nestará ako má

Poslanec Martin Klus (SaS) sa teší z davov ľudí, ktorí do parlamentu prišli. "Majú záujem dozvedieť sa o práci poslancov, kde robia, ako robia. Pre mňa je dôležité, že mám možnosť sa porozprávať o ich starostiach, ktoré majú a prípadne im viem pomôcť. Často sú to problémy sociálneho a zdravotného charakteru. Majú pocit, že sa štát nestará tak, ako by bolo žiaduce. Niektorí žiadajú o pomoc napríklad pri dedičských konaniach, so zdĺhavými súdnymi konaniami," priblížil Klus.





Dodal, že ako poslanec NR SR na Ústavu SR prisahal a má k nej veľkú úctu. "Je mi ľúto, že nie je možno všetko dotiahnuté do konca tak, ako by malo. Napríklad to, že občania Slovenska prichádzajú o občianstvo proti svojej vôli. Napriek tomu mám k ústave veľkú úctu," dodal.

Ústava SR je podľa Remišovej veľmi dôležitá

Poslankyňa Veronika Remišová za hnutie OĽaNO víta, že parlament otvoril svoje brány pre širokú verejnosť. "Všetci sem môžu prísť. Pripravili sme pre všetkých malé občerstvenie. Prichádzajú s rôznymi podnetmi, často prídu aj s nejakými kauzami, s problémami, ktoré nevedeli vyriešiť na súdoch, na polícií. Máme tu aj kolegov právnikov, pokiaľ sa dá, tak im aj pomôžeme," dodala. Ústava SR je podľa nej dôležitá, sú v nej zakotvené ľudské práva, ktoré sú aj napriek tomu často porušované. "Je dôležité, aby ústava v úcte ostala a nebola predmetov zmeny vždy, keď si politici potrebujú urobiť marketingovú kampaň," uviedla.





Podpredseda parlamentu za Most-Híd Andrej Hrnčiar priblížil, že ľudia dnes s poslancami riešia bežné témy. "Zaujíma ich extrémizmus a hovoria aj o problémoch, ktoré ich trápia v ich mestách a obciach. Väčšinou chcú však len vidieť poslancov a je to taká hlavne zdvorilostná komunikácia," dodal Hrnčiar.





Do parlamentu návštevníci vojdu až potom, ako prejdú cez bezpečnostnú kontrolu. V priestoroch Národnej rady sú okrem poslancov aj policajti, ktorí dohliadajú na bezpečnosť všetkých prítomných. Parlament je dnes pre všetkých otvorený až do 17. tej hodiny.

