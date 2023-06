Nový Zéland v Pekingu prepisuje dejiny, Porteous ovládol akrobatické lyžovanie a má druhé zlato

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - V Číne však zaznamenal hneď dva najcennejšie kovy.

Na snoubordistku Zoi Sadowskú-Synnottovú, ktorá na ZOH 2022 vybojovala zlato i striebro, nadviazal v sobotu akrobatický lyžiar Nico Porteous, ktorý na U-rampe triumfoval pred dvojicou amerických reprezentantov - obhajcom zlata z Pjongčangu 2018 i Soči 2014 Davidom Wiseom a Alexom Ferreirom.

Porteous si bude užívať svoju vášeň

"Som šťastný ako blcha. Stále tomu nemôžem uveriť. Dnes (19. februára pozn. redakcie) boli náročné poveternostné podmienky, ale dupol som do toho, čo som vedel a snažil som sa zo všetkých síl ukázať to najlepšie," povedal 20-ročný Porteous pre oficiálny web ZOH 2022.

Pri otázke, aké má plány do budúcnosti, pokrčil plecami a odvetil: "Budem ďalej lyžovať a užívať si moju vášeň. Hádam ostanem sám sebou."

Divoký deň pre vietor

Američan Wise, ktorý triumfoval v spomenutom juhokórejskom Pjongčangu aj ruskom Soči, neobišiel bez medaily ani v Pekingu. Musel sa však uskromniť so striebrom. "S týmto vetrom to bol dosť divoký deň, ale je to súčasť nášho športu. Ideálny deň sa nedá naplánovať," poznamenal 31-ročný Wise.

Ferreira opäť skončil o jednu priečku za Wiseom. Pred štyrmi rokmi bol strieborný, teraz jeho výkony stačili na kov s bronzovým odleskom. "Zdá sa mi to neskutočné. David je môj veľký priateľ. Na stupne víťazov sa zvyknú dostať tí najväčší pracanti a myslím si, že v našom prípade to tak aj bolo," skonštatoval Ferreira.

