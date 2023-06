Nový zákon o liekoch prirovnal Smatana k dobrému rodinnému kombi, zmeny poslancov ho však môžu úplne skaziť

Návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý začiatkom mája parlament posunul do druhého čítania, je skutočne reformou.

Benefit pre pacienta vyplývajúci z novely je zreteľný. Na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2022 to povedal analytik Martin Smatana.

Dostupnosť inovatívnych liekov

Pôvodnú verziu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z roku 2011 Smatana prirovnal k dobrému firemnému autu, pre ktoré je dôležitý poriadok a transparentnosť.

Novela zákona z roku 2018 bola síce prezentovaná ako „super športové auto“, ale v skutočnosti to bol podľa analytika skôr slušne vybavený najbežnejší sedan, ktorý nesplnil očakávaný účel v dostupnosti inovatívnych liekov.

Ako povedal Smatana, rezort zdravotníctva sa vyvaroval komunikačných chýb pri prezentovaní tohtoročnej novely a predložil reformný návrh.





„Nie je to ideálny stav, ale je to dobré rodinné kombi so zelenými poznávacími značkami,“ uviedol s vysvetlením, že po úspešnej tretej revízii výdavkov bude autom nielen pre rodinu a kamarátov, ale bude spĺňať aj kritérium udržateľnosti.

Zmeny na úkor kvality

Najväčšiu obavu má Smatana z toho, aby parlamentné úpravy nespravili z efektívneho auta nepoužiteľný vytuningovaný typ.

„Ak to nebudú neodkontrolovateľné zmeny, potom ide o evolučnú zmenu, ktorá prinesie pacientom úžitok,“ uzavrel Smatana.





Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa k téme parlamentného schvaľovania podotkol, že návrh novely je odkomunikovaný s koaličnými partnermi.





„Vieme, čo by koaliční partneri radi zmenili, ale nejde o žiadne dramatické veci,“ povedal a dodal, že je snaha dohodnúť sa.

