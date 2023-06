Nový vlakový grafikon sa podľa Doležala priaznivo dotkne 90 percent cestujúcich, predstavuje prvú etapu reforiem (video)

Nový grafikon železničnej osobnej dopravy, ktorý začne platiť v nedeľu 11. decembra, je výsledkom reformy v podobe Plánu dopravnej obslužnosti.

Zmena grafikonu sa podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) pozitívne dotkne viac ako 90 percent cestujúcich.

„Robíme to pre cestujúcich. Vo väčšine prípadov zvyšujeme intenzitu regionálnych prepojení a zrýchľujeme diaľkovú prepravu,“ informoval vo štvrtok na tlačovej besede Doležal s tým, že pri príprave nového vlakového grafikonu sa rozhodovali na základe dát.

Zámerom je efektívnejšia vlaková doprava a tam, kde to treba, budú vlaky jazdiť viac.

„Našim dlhodobým cieľom je podporovať železničnú dopravu, tak ako je to v zahraničí. Železničná doprava je jediná dlhodobo udržateľná forma dopravy. Chceme vytvoriť potenciál, aby objem železničnej dopravy mohol rásť,“ uviedol minister dopravy.

Podmienky majú podľa neho umožniť zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi.

Navrhovaný rozpočet verejnej správy počíta v budúcom roku s výdavkami zhruba 450 miliónov eur na osobnú železničnú dopravu vo verejnom záujme.

„Zohľadňujeme tam aj zásadný rast cien energií. Ak nebude schválený štátny rozpočet a pôjdeme do tzv. rozpočtového provizória, na dopravu vo verejnom záujme bolo na rok 2023 plánovaných 302 miliónov,“ upozornil Doležal.

Výdavky v železničnej osobnej doprave by v takom prípade klesli o 150 miliónov eur, výkony by sa znížili o polovicu a terajší grafikon by museli upraviť, resp. pristúpiť ku krízovému scenáru.

Vlakový grafikon je podľa rezortného šéfa prvá etapa ďalších reforiem. Ministerstvo dopravy pripravuje návrh nového zákona o verejnej osobnej doprave, na základe ktorého vznikne Národná dopravná autorita.

„Ako ďalší stupeň rozvoja dopravy na Slovensku bude koordinovať autobusovú dopravu k vlakovej. Tam, kde to dáva zmysel ekonomický a dopravný, tam budeme jazdiť vlakom. Kde to zmysel nedáva, budeme jazdiť autobusom, ale autobusy budeme koordinovať s vlakmi,“ upozornil Doležal.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz