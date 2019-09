Nový tím zo Seattlu nemusí znamenať posledné rozšírenie NHL, profiliga však môže utrpieť

NEW YORK 1. decembra (WebNoviny.sk) - Plánované rozšírenie zámorskej hokejovej NHL na 32 tímov o účastníka zo Seattlu, ktoré by mohlo byť schválené už na budúci týždeň, by nemuselo znamenať poslednú expanziu profiligy.

Úspech Vegas Golden Knights

"Ligy sa prispôsobujú, obzerajú okolo seba a premýšľajú, ako ďalej. Existujú trhy, na ktoré by sme chceli vstúpiť? Môžu nové tímy podporiť rast príjmov? Ak budeme expandovať príliš rýchlo, môže tým utrpieť NHL ako konečný produkt," poznamenal výkonný riaditeľ Hráčskej asociácie NHL Donald Fehr.

Očakáva sa, že vzhľadom na úspech mužstva Vegas Golden Knights, ktoré sa v minulom ročníku ako nováčik prehrýzlo až do finále Stanleyho pohára, by prijatie Seattlu malo v utorok predstavovať formalitu.

"Nie som si istý, či sa to zastaví na čísle 32. Rozširovanie súťaže je vhodné, ak to bude všeobecne prospešné a liga z toho bude profitovať," povedal námestník komisára NHL Bill Daly. Odmietol sa však zaoberať možnosťami, že by v budúcnosti na scénu NHL vstúpili napríklad Houston, Quebec City či ďalší tím z Toronta.

Ohrozenie popularity súťaže

"Houston je veľké mesto. Má dlhú históriu, čo sa týka profesionálnych športov v Severnej Amerike a môžeme sa domnievať, že skôr či neskôr bude mať svoj tím aj v NHL. Za akých okolností sa tak stane, to si však netrúfam predpovedať," dodal Fehr.

Známy ekonomický profesor Andres Zimbalist si myslí, že expanzia NHL by sa v budúcnosti mohla vyšplhať až na číslo štyridsať. Podľa neho však k tomu dôjde iba v prípade, ak tým nedôjde k ohrozeniu popularity súťaže a príjmy profiligy sa správne rozložia.

Úvaha o 40 tímoch v NHL by celkom určite zahŕňala expanziu na európsky kontinent, no ako dávnejšie podotkol komisár NHL Gary Bettman, na "starom kontinente" sa zatiaľ nenašiel nikto, kto by dokázal predložiť životaschopný plán.

