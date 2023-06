Nový kultúrny semafor začne platiť od pondelka, v čiernej fáze sa na podujatia dostanú len plne zaočkovaní

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyplýva z neho, že v poslednej, čiernej fáze budú povolené iba kultúrne akcie pre plne zaočkovaných. Aktualizované znenie odsúhlasil na svojom večernom rokovaní vo štvrtok 12. augusta vládny kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO).

Schválený semafor pre kultúrne podujatia nadväzuje na všeobecný COVID automat. Okrem divadelných a audiovizuálnych predstavení či koncertov rieši aj osobitné podmienky školských predstavení. Tanečné zábavy, plesy, jarmoky a podobné spoločenské podujatia sa budú naďalej riadiť všeobecnou úpravou hromadných podujatí.

Čierna fáza - III. stupeň ohrozenia

Podľa schváleného semaforu sú v III. stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, povolené len podujatia pre kompletne zaočkovaných (KZ) s kapacitou návštevníkov v interiéri či exteriéri maximálne do 100 ľudí.

Podujatia pre osoby, ktoré sú očkované, testované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní (OTP), sú zakázané.

Bordová fáza - II. stupeň ohrozenia

Od bordovej fázy sú podujatia pre KZ bez limitu a povoľujú sa aj podujatia pre OTP. V tomto II. stupni ohrozenia sa môžu konať podujatia iba na sedenie.

Kapacita môže byť zaplnená na 50 percent s tým, že v interiéri môže byť maximálne 150 a v exteriéri 200 ľudí.

Červená fáza - I. stupeň ohrozenia

Od I. stupňa ohrozenia, v červenej fáze, je kapacita podujatí pre OTP naďalej 50 percent, no maximálne 250 ľudí v interiéri a 500 v exteriéri. Povoľujú sa aj akcie pre tzv. „základ“, čo zahŕňa všetky osoby bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby či testovanie. Ide len o podujatia na sedenie, kde kapacita môže byť zaplnená na 50 percent a v interiéri či exteriéri môže byť maximálne 50 ľudí.

Oranžová fáza

V oranžovej fáze označenej ako Ostražitosť je kapacita pre OTP naďalej 50 percent, ale počet ľudí pre interiér sa zvýšil na 500 a exteriér na 1 000.

Pre „základ“ je pri podujatí na sedenie povolené zaplniť 50 percent kapacity a maximálne 250 ľudí v interiéri a 500 v exteriéri. Pri podujatí na státie platí zaplnenie do 50 percent kapacity, no maximálne v interiéri 50 a v exteriéri 100 ľudí.

Zelená fáza - monitorovacia

V monitorovacej zelenej fáze je kapacita podujatí pre OTP v interiéri 2 500 ľudí a v exteriéri 5 000 ľudí. Pre „základ“ je kapacita v interiéri 500 a pre exteriér 1 000 osôb.

Školské predstavenia

Predstavenia pre školy sú povolené od bordovej fázy, no musia sa konať mimo školského územia a účinkujúci musia byť plne zaočkovaní. Vo fáze ostražitosti už nemusia byť účinkujúci plne zaočkovaní, ale predstavenie musí byť mimo školského územia.

V zelenej fáze – monitoring je predstavenie možné aj na území školského zariadenia, ale s plne zaočkovanými účinkujúcimi.

Pri všetkých fázach je v platnosti zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom. Všetci návštevníci musia mať pri vstupe a pobyte v mieste podujatia prekryté horné dýchacie cesty napríklad rúškom či respirátorom v zmysle aktuálne platného nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb, ktorí sú na podujatí. U účinkujúcich bez rúšok či respirátorov sa v zelenej fáze iba odporúča, no od oranžovej fázy sa požaduje COVID pass. V poslednej čiernej fáze sa vyžaduje COVID pass u všetkých zamestnancov.

