Nový kapitán Hamšík očakáva ťažký začiatok kvalifikácie, Maďarsko a Wales majú vysoké ambície

ŠAMORÍN 19. marca (WebNoviny.sk) - Ofenzívny mozog slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa v pondelok stal rekordne ôsmykrát najlepším futbalistom SR.

Tridsaťjedenročný stredopoliar, ktorý po dlhých rokoch strávených v talianskom klube SSC Neapol (2007-2019) odišiel pred mesiacom do čínskeho tímu Ta-lien I-fang, mal ankete Futbalista roka 2018 v hlasovaní 36 odborníkov (20 trénerov a 16 novinárov, pozn.) z 360 možných spolu 350 bodov a prevzal víťaznú trofej s vyobrazenou loptou na podnose.

Hamšík prevezme kapitánsku pásku

"Úžasné. Treba určite poďakovať spoluhráčom z reprezentácie, klubu, ale aj trénerom, rodine, mojej manželke a mojim krásnym trom deťom. Je to už ôsmykrát. Veľmi ťažko sa to obhajuje, toto ocenenie si veľmi vážim. Chýbajú mi dva triumfy do desiatky, ale mojím prestupom do Číny sa to asi skomplikuje," uviedol Hamšík v priamom televíznom prenose JOJ Plus krátko po prevzatí Ceny Jána Popluhára, ktorú získal aj v rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

Hamšík pred blížiacim sa kvalifikačným dvojzápasom s Maďarskom (21. marca v Trnave) a Walesom (24. marca v Cardiffe) už v niekoľkodňovom predstihu pricestoval na Slovensko a pripravoval sa s fortunaligovým mužstvom FK Železiarne Podbrezová. Do spomenutých duelov E-skupiny kvalifikácie ME 2020 povedie tím trénera Pavla Hapala ako kapitán. "Je to pre mňa pocta byť opäť kapitán reprezentácie. Tá predtým patrila nášmu doterajšiemu lídrovi Martinovi Škrtelovi, ale po jeho rozhodnutí to padlo na mňa. Budem sa snažiť byť oporou a akýmsi štítom pre ostatných chlapcov. ´Kuco´ (Juraj Kucka, pozn.) bude môj zástupca, je to dlhoročný ´parťák´ v národnom tíme. Má veľa skúseností, takže si myslím, že tréner sa rozhodol správne," poznamenal Hamšík na stretnutí so zástupcami médií v Šamoríne.

Očakáva kvalitné zápasy

Práve už bez spomenutého Škrtela, ale aj Tomáša Hubočana, Vladimíra Weissa a Adama Nemca, ktorí uzavreli reprezentačnú kapitolu, vstúpi slovenská futbalová "ekipa" do eliminačného cyklu. Namiesto dlhoročných stálic sa v nominácii ocitlo niekoľko nových mien, no Hamšík v tom nevidí problém. "Taký je kolobeh života, rozhodli sa skončiť a treba to akceptovať. Určite nám budú chýbať. Namiesto nich tréner povolal iných hráčov, ale nemyslím si, že ich zapracovanie do mužstva bude náročné. Chlapci sa medzi sebou poznajú, dá sa povedať, že mnohí spolu už hrali, takže v tom nevidím žiadny problém. Určite vytvoríme dobrú partiu," podotkol rodák z Banskej Bystrice.





Hamšík sa pristavil aj pri najbližšom súperovi - Maďaroch, s ktorými sa slovenská reprezentácia súťažne nestretla 20 rokov. V kvalifikácii ME 2000 ponúkli obidve konfrontácie s maďarským rivalom vyrovnané zápasy - 31. marca 1999 sa na bratislavskom Tehelnom poli zrodila bezgólová remíza, následne 9. júna vyhrali Slováci v Györi 1:0 gólom Martina Fabuša. "Maďarsko je kvalitný súper s podobnými ambíciami ako naše mužstvo alebo Wales, takže predpokladám, že to budú veľmi ťažké a kvalitné zápasy. Treba kvalifikáciu odštartovať čo najlepšie, lebo potom sa to bude ťažko dobiehať. Na začiatok nás čaká derby, možno pred pred vypredaným štadiónom, máme sa na čo tešiť," poznamenal Hamšík.

V Číne je to divoké

Účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku už vyše mesiaca účinkuje v čínskej najvyššej súťaži. Ako priznal, aklimatizácia na nové prostredie prebehla bez komplikácií.





"Myslím si, že v pohode. Nezažil som žiadny extrémny problém a som rád, že to všetko dopadlo tak, ako to je. V čínskej lige je to divoké, padá veľa gólov, no aspoň sa ľudia majú na čo pozerať. Čo sa týka tempa, človek sa tam dosť nabehá. Liga má svoju úroveň," zakončil Marek Hamšík.

