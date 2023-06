Nový COVID automat opäť prefarbí Slovensko. Deväť okresov zmení farbu na oranžovú a dôležitá bude aj zaočkovanosť (video)

Vláda v utorok večer schválila tretiu aktualizáciu COVID automatu. Ten zohľadňuje faktor zaočkovanosti okresu a limituje „národnú brzdu“.

Namiesto pôvodných siedmich bude mať už len päť farieb a prevádzky a podujatia sa budú riadiť podľa troch protokolov.

Aktualizovaný automat tiež umožňuje regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za určitých podmienok zmeniť farbu okresu. Nová verzia automatu bude platiť od pondelka 16. augusta.

Prevádzky a organizátori si môžu vybrať

Pre prevádzky a podujatia sa zavádzajú tri typy protokolov. Prvý je nazvaný základ – prevádzkovateľ pri ňom nebude musieť vykonávať kontrolu nad rámec všeobecne platných opatrení, avšak spojené sú s tým väčšie obmedzenia, čo sa týka počtu ľudí.

Druhý systém, inšpirovaný Rakúskom, je nazvaný OTP, teda vstup by mali umožnený očkované osoby, ľudia do 180 dní od prekonania ochorenia a testovaní, od odberu PCR pritom môže prejsť maximálne 72 hodín, antigénový test musí mať najviac 48 hodín.





Tretím je systém kompletne zaočkovaní, kde sú opatrenia najmiernejšie. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými limitmi. Prevádzkari a organizátori podujatí by si mohli vybrať, ktorú z týchto možností si zvolia.

Zmení sa aj počet farieb

Namiesto siedmich obsahuje nový automat päť farieb, deliť sa budú na fázu monitoringu, ostražitosti a troch stupňov ohrozenia. Okresy tak budú po novom buď v čiernej, bordovej, červenej, oranžovej alebo v zelenej farbe.





Vychádzať sa má pritom z epidemickej situácie v jednotlivých okresoch, eliminuje sa tak „národná brzda“.

Deväť okresov bude v oranžovej farbe

Od pondelka budúceho týždňa bude podľa aktualizovaného COVID automatu deväť okresov vo fáze ostražitosti, teda oranžovej farbe. Zvyšných 70 okresov zostáva v monitoringu, teda zelenej farbe. Nové rozdelenie okresov schválila v utorok večer vláda.





Do oranžovej farby sa od 16. augusta zaradia okresy Gelnica, Košice I.-IV., Košice – okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.





V zelenej farbe zostávajú zvyšné okresy, teda Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a Zvolen.

Novinkou je indikátor zaočkovanosti

Pribudne tiež nový indikátor zaočkovanosti, dbať sa pritom bude na plnú zaočkovanosť rizikovej skupiny nad 50 rokov veku. Okresy sa posunú o jeden stupeň COVID automatu nižšie za každých 10 % zaočkovaného obyvateľstva nad 50 rokov, počítať sa bude od 55 % zaočkovanosti.





Ak teda bude mať okres zaočkovaných nad 65 % populácie vo vekovej skupine nad 50 rokov, zníži sa jeho zaradenie do fázy COVID automatu o jeden stupeň.





Nový automat zavádza aj pojem rastovej alebo poklesovej fázy. Rastová fáza znamená rast incidencie aspoň o 10 % z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni, rovnaké podmienky má určené aj poklesová fáza.

Nový automat prijali jednohlasne

Nový COVID automat prijala vláda jednohlasne, vykonajú sa v ňom iba minimálne technické úpravy. Na brífingu po rokovaní kabinetu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.





K aktualizovanému materiálu podľa šéfa rezortu neboli žiadne zásadné pripomienky, nakoľko bol s ministrami dlhodobo konzultovaný. Doplnia sa doň niektoré platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a vysvetlia detaily.

Prístup musia mať aj neočkovaní ľudia

To, že štát umožní pre prevádzky a hromadné podujatia možnosť výberu až z troch typov protokolov, vysvetlil Lengvarský tým, že prístup k obchodom a službám musia mať aj neočkovaní obyvatelia.

„V základných kritériách, ktoré sú potrebné na fungovanie, musia mať prístup aj ľudia, ktorí nie sú očkovaní, testovaní a neprekonali ani ochorenie COVID-19,“ povedal. Pri aplikovaní rôznych typov protokolov minister neočakáva zásadné komplikácie.





Minister pripustil, že by mohli prevádzky a podujatia fungovať v rôznych typoch systémov. „Je možné jednu omšu urobiť pre plne zaočkovaných v nejakom režime danom vyhláškou ÚVZ a v ten istý deň pre inú skupinu občanov v inom režime,“ dodal šéf rezortu zdravotníctva.





Aplikácia, ktorá umožní kontrolovanie Green passov, by mala podľa neho fungovať od pondelka 16. augusta. V stredu sa má k tejto téme stretnúť s generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií Pavlom Capekom.

