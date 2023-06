Nový COVID automat: Celoslovenský lockdown ešte môže nastať, situácia by ale musela byť katastrofálna

Na tretej aktualizácii COVID automatu sa pracovalo pár mesiacov, ako na stretnutí s novinármi potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Dôvodom úpravy je hlavne variant Delta, ktorý už je v súčasnosti najrozšírenejším kmeňom aj medzi Slovákmi.

Odborníci na ministerstve sa obávajú, že sa pre zvýšenú infekčnosť Delta variantu zopakuje scenár z jesene minulého roka. Cieľom nového COVID automatu je preto hlavne zabrániť hospitalizáciám či zatváraniu škôl.

Problémom pri dosahovaní tohto cieľa je však najmä 820-tisíc ľudí v rizikovej vekovej kategórii, ktorí nie sú chránení vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Zároveň sa celková zaočkovanosť značne líši okres od okresu, čo bolo takisto nutné zohľadniť.

Inšpirovaní zahraničím

Práve na zaradenie stupňa zaočkovanosti do celkového nastavenia COVID automatu dlhodobo vyzývali analytici projektu Dáta bez pátosu. Matematik Ivan Bošňák opakovane nabádal rezort, aby túto možnosť zvážili.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík nešpecifikoval, či sa inšpirovali aj návrhom Dát bez pátosu. Uviedol však, že nový COVID automat bol konfigurovaný na základe hesla „naučiť sa žiť s vírusom“. Tento prístup si zvolilo Spojené kráľovstvo.





Avšak vzhľadom na nižšiu zaočkovanosť na Slovensku nebolo možné britský model prijať úplne. Preto sa pri niektorých nastaveniach COVID automat upravoval podľa Rakúska. Vidno to najmä v rámci OTP protokolu (skratka od očkovaní, testovaní, prekonaní).

Tri protokoly

OTP systém spočíva v tom, že prevádzkovatelia služieb budú mať možnosť od svojich návštevníkov či klientov vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín, prípadne PCR test nie starší ako 72 hodín.





Aby sa zároveň zabezpečila možnosť využívať služby aj ľuďom, ktorí ochorenie COVID-19 neprekonali, odmietajú sa testovať a očkovať, systém bude fungovať aj na akejsi základnej úrovni. V tej však budú platiť najprísnejšie obmedzenia.

Poskytovatelia služieb si tiež budú môcť vybrať a do svojich prevádzok budú púšťať iba plne zaočkované osoby. V takom prípade síce budú určitým spôsobom obmedzení, no iba vo veľmi malej miere.

Detaily sa dozvieme do pondelka

To, že plne zaočkovaní ľudia budú môcť „konečne“ využívať určité výhody, respektíve sa na nich nebudú vzťahovať takmer žiadne obmedzenia, v rozhovore pre televíziu Markíza vyzdvihol a ocenil práve minister Lengvarský.





Po zasadnutí vlády tiež ohlásil, že „COVID automat bol prijatý jednohlasne s minimálnymi technickými úpravami, ktoré sa ešte teraz dolaďujú“. Detaily by podľa jeho ďalších vyjadrení mali byť jasné ešte tento týždeň.

Zatiaľ vieme, že COVID automat bude mať po novom päť farieb namiesto siedmich. Bude orientovaný vyslovene regionálne, pričom sa zohľadní aj miera zaočkovanosti vo vekovej kategórii nad 50 rokov v danom regióne.

Zaočkovanosť v kategórii 50+

Dá sa povedať, že čím viac ľudí v rizikovej vekovej skupine bude zaočkovaných, tým menšie obmedzenia budú pre daný región platiť. Okres sa totiž dokáže posunúť o jeden stupeň COVID automatu nižšie, ak bude mať viac ako 65 percent očkovaných vo veku 50 rokov a viac.





„Bola schválená mapa okresov, ktorá bude platná od budúceho týždňa, od pondelka 16. augusta, kde všetky okresy okrem deviatich ostávajú v zelenej farbe. Ostatné sú v režime ostražitosti, to znamená vo farbe žltej,“ dodal Lengvarský.





Podrobnejšie fungovanie vybraných okresov upraví vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), na ktorej sa už začalo pracovať predtým, než bolo znenie nového COVID automatu schválené vládou.

Veľkou zmenou bude aj rozlišovanie rastovej a poklesovej fázy, čo je takisto jedna z vecí, ktorú už dávno chceli zaviesť matematici projektu Dáta bez pátosu. Ich kritika súvisela s pomalým uvoľňovaním opatrení po druhej vlne.





Rozlišovanie rastovej a poklesovej fázy by tomu malo v budúcnosti zabrániť. Celkovo na ministerstve dúfajú, že nový COVID automat je natoľko flexibilný, že zabráni aj preplneným nemocniciam a zatvoreným školám. A čo celoslovenský lockdown?

Celoslovenský lockdown

Za veľmi špecifických podmienok sa môže stať, že sa Slovensko ocitne v spoločnom lockdowne. Takýto predpoklad je však veľmi nepravdepodobný. Dôvodom je, že niektoré okresy sú už teraz dostatočne zaočkované na to, aby sa do čierneho stupňa nedostali.

Ako však potvrdil aj Mišík, okres môže byť čierny aj napriek inému zaradeniu v rámci COVID automatu: „Áno, lokálny epidemiológ má možnosť posunúť okres nahor, čiže aj Bratislava (pozn. najvyššia zaočkovanosť) má hypotetickú šancu mať pravidlá čierneho okresu, ak by sa tak regionálny hygienik rozhodol a vláda by to odsúhlasila.“





V prípade veľmi zlého epidemiologického vývoja je teda hypoteticky možné, že by boli všetky okresy na Slovensku čierne, a tak by sa pristúpilo k plošnému lockdownu. To však COVID automat nedefinuje, ako pripomenul Mišík.





V závere tiež priznal, že ani tento štvrtý COVID automat nebude posledný a na ministerstve počítajú s tým, že sa bude ďalej vyvíjať aj vzhľadom na nové poznatky súvisiace s koronavírusom.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.