Novú vládu budú tvoriť minimálne štyri politické strany, tvrdí sociológ

1.1.2020 (Webnoviny.sk) - Na zostavenie vlády budú potrebné minimálne štyri politické subjekty bez ohľadu na to, či ju bude zostavovať Smer-SD alebo opozícia. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ a šéf prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik. Dodal, že v prípade demokratickej opozície to môže byť aj viac politických strán. Zlaďovať predstavy jednotlivých politických aktérov o prioritách budúcej vlády bude podľa neho náročné.

„Rezorty, ktoré podľa mňa vyžadujú zásadné reformy, sú zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť. Zároveň hlavne v prípade zdravotníctva a školstva ide o rezorty, kde sa budú ťažko získavať politické body, ale aj všeobecná podpora nevyhnutých reforiem,“ povedal Slosiarik.

To či bude rok 2020 rokom zmien, závisí podľa neho aj od toho, aký typ politiky budú chcieť jednotlivé strany, ktoré budú súčasťou budúcej vlády, robiť.

„Či to bude zodpovednosť - aj za budúce generácie - a v takom prípade bude potrebné prijať rozhodnutia, ktoré prekročia horizont jednej vlády a za ktoré z krátkodobého hľadiska aktéri pozitívne politické body nezískajú, alebo ostaneme zaseknutí v sľuboch o krajších zajtrajškoch, ktoré ale bez potrebných opatrení sami neprídu,“ povedal riaditeľ agentúry Focus.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Podľa posledného prieskumu Focusu z decembra by vládny Smer-SD volilo 19,6 percenta rozhodnutých voličov. Na druhé miesto poskočili Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 11,8 percenta.

Podľa prieskumu by súčasné opozičné strany nedokázali zostaviť vládu bez spolupráce s hnutím Sme rodina Borisa Kollára. Na vládnutie by nemali dosť mandátov ani vládne strany Smer-SD a SNS, a to ani v prípade, keby sa opierali o podporu kotlebovcov.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.