Novú sezónu NHL otvorí zápas v Prahe, už zverejnili aj ceny vstupeniek

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - V úvode novej sezóny zámorskej hokejovej NHL sa až tri stretnutia uskutočnia v Európe ako súčasť seriál Global Series.

Nemecký Berlín bude hostiť prípravný duel domáceho Eisbärenu s Chicagom Blackhawks 29. septembra, o deň neskôr sa uskutoční stretnutie vo švajčiarskom Lausanne medzi domácim účastníkom NLA a tímom zámorskej profiligy Philadelphia Flyers.

Vstupenky v Prahe od 77 eur

Na súboj dvoch klubov NHL sa môže tešiť Praha, v ktorej si zmerajú sily Chicago a Philadelphia, bude to už zápas o body do tabuľky.

"Je to niečo, čo som ako dieťa považoval za nemožné. Smerovanie NHL to však umožnilo a to je skvelá správa. Všetci priatelia aj rodina môžu vidieť súťažný zápas, bude to niečo špeciálne," povedal pre NHL.com útočník Philadelphie Jakub Voráček

Jeho spoluhráč Radko Gudas doplnil: "Je to jedinečná príležitosť, ktorá sa v živote už nemusí opakovať. V minulosti sa už v Prahe konal jeden zápas súťaže a bolo to výborné. Som presvedčený, že Praha je tou správnou voľbou pre NHL."

Vstupenky na stretnutie hokejovej NHL v Prahe budú dostupné od približne 77 eur. Horná cenová hranica lístkov bude cca 312 eur. Štart predaja vstupeniek je na pláne v stredu 27. marca od 9.00 h. Zápas severoamerickej profiligy sa uskutoční v pražskej O2 Arene 4. októbra 2019. Praha hostila v minulosti NHL už dvakrát, dovedna sa v českej metropole uskutočnili dosiaľ štyri duely.

Dva zápasy sezóny aj vo Švédsku

Už počas sezóny, konkrétne 8. a 9. novembra 2019, sa dve stretnutia NHL uskutočnia vo švédskom Štokholme, proti sebe v týchto súbojoch nastúpia Buffalo Sabres a Tampa Bay Lightning.

Švédski diváci sa môžu tešiť na súboj dvoch krajanov - mladíka Rasmusa Dahlina na strane Sabres a skúseného Victor Hedmana vo farbách Lightning. "Je to niečo neskutočné. Už sme proti sebe hrali, ale že sa to stane doma vo Švédsku pred priateľmi rodinou, to je famózne," myslí si Dahlin.

V aktuálnom ročníku 2018/2019 sa liga začala v Európe súbojom Edmontonu Oilers a New Jersey Devils vo švédskom Göteborgu, v úvode novembra sa potom konali dve stretnutia vo fínskych Helsinkách medzi Floridou Panthers a Winnipegom Jets.

Súboj "belasých" proti Rangers

V minulosti sa kluby NHL dvakrát predstavili aj na Slovensku. V septembri 2008 si bratislavský Slovan zmeral v exhibícii sily s Tampou Bay Lightning a o tri roky neskôr aj s New Yorkom Rangers.

Európa sa pomaly stáva tradičnou destináciou pre kluby NHL, menej to už platí pre zvyšok sveta. Napriek tomu sa súboje klubov profiligy konali mimo USA a Kanady i Európy.

Viackrát sa tímy zastavili v Japonsku (1976, 1997, 1998 a 2000, s výnimkou roku 1976 ako súčasť základnej časti), v rokoch 2017 a 2018 v Číne a v septembri 2006 absolvovali Florida Panthers a NY Rangers exhibičný zápas v Portoriku.

Informoval oficiálny web zámorskej profiligy a hokej.cz

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

