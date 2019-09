Novú Kaledóniu v Tichom oceáne zasiahlo silné zemetrasenie, úrady varujú pred cunami

WELLINGTON 5. decembra (WebNoviny.sk) — Pri Novej Kaledónii v Tichom oceáne udrelo v stredu silné zemetrasenie s magnitúdou 7,5, pre ktoré úrady vydali varovanie pred vlnami cunami aj pre okolité ostrovy.

Tichomorské centrum varovania pred cunami uviedlo, že vlny by mohli dosahovať výšku do troch metrov a zasiahnuť pobrežie Novej Kaledónie a Vanatu, zatiaľ čo vlny do jedného metra môžu očakávať na Fidži. Pre Havajské ostrovy varovanie nevydali.

Podľa Geologickej služby Spojených štátov zemetrasenie udrelo 168 kilometerov východne od mesta Tadine v Novej Kaledónii, pričom otrasy vychádzali z hĺbky len desiatich kilometrov. Zemetrasenia sú vo všeobecnosti oveľa ničivejšie, keď vychádzajú z menšej hĺbky.





