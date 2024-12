Novú električkovú trať v Petržalke nemusia stihnúť vybudovať do konca roka 2023, upozorňuje Remišová

Novú električkovú trať v bratislavskej Petržalke nemusia stihnúť vybudovať načas, teda do konca roka 2023, dokedy je možné využiť peniaze Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 až 2020.

Upozornila na to podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s nepripravenosťou projektov financovaných z európskych zdrojov.

Taký veľký balík už nebude

„Problémom je nepripravenosť projektov a je veľká pravdepodobnosť, že veľké infraštruktúrne projekty sa nestihnú do roku 2023. To sa týka napríklad aj Bratislavy, kedy bolo vyčlenených v tomto programovom období sto miliónov eur na električku,“ povedala vicepremiérka.

„S veľkou pravdepodobnosťou tento projekt hlavného mesta sa nestihne, čo je problém,“ uviedla Remišová.

Nevie si predstaviť, že v ďalších programových obdobiach bude taký veľký balík na takýto finančne náročný projekt pre Bratislavu.

Peniaze na predĺženie električkovej trate v Petržalke z Bosákovej ulice po Janíkov dvor podľa vicepremiérky sú vyčlenené.

Remišová má silné pochybnosti

„Silne pochybujem, že mesto Bratislava do roku 2023 tento projekt stihne dokončiť. To je prakticky, povedala by som, že vylúčené. Ak sa to nestihne, budem to považovať za zlyhanie magistrátu,“ dodala Remišová.





Hlavné mesto ešte v lete tohto roku informovalo, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej električkovej trate v Petržalke už má svojho víťaza.

Najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, a to vo výške 74,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).





Hlavným členom tohto združenia je spoločnosť Aldesa Construcciones Polska, ďalšími členmi sú španielska firma Aldesa Construcciones a slovenské firmy Cedis a HANT BA. Ponuku v tendri predložilo spolu osem uchádzačov.

ÚVO nezistil porušenie zákona

Úrad pre verejné obstarávanie v prípade tendra na električkovú trať 21. septembra rozhodol, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, teda hlavného mesta, pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.





Podnet na výkon kontroly verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy s vybraným zhotoviteľom podala Bratislava 13. augusta. Rozhodnutie úradu znamená, že Bratislava môže uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom.

„Mesto je teraz tesne pred podpisom zmluvy s víťazom súťaže, ktorý dovtedy poskytne aj presný harmonogram realizačných prác,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová.





Podľa mesta nie je pravda, že príde o možnosť financovať tento projekt z eurofondov.

Dopravné projekty sú pripravené

„Ak by aj mala nastať situácia, že nová električková trať nebude v plnej miere hotová do konca roka 2023, dovtedy zrealizované práce môžu byť vďaka fázovaniu projektu plnohodnotne prefinancované z eurofondov. Zvyšná alokovaná suma bude použitá na financovanie iných dopravných projektov v Bratislave, o čom existuje aj dohoda s ministerstvom dopravy,“ dodala.





Hlavné mesto má pripravené dopravné projekty v hodnote viac ako 200 mil. eur, ktoré je možné zrealizovať do roku 2023, podstatné podľa magistrátu je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať.

„Vicepremiérka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová o tomto postupe samozrejme vie, keďže ju osobne o tom informoval aj primátor Bratislavy Matúš Vallo,“ poznamenala Rajčanová a dodala, že oproti pôvodnému scenáru mešká projekt len jeden mesiac.





„Okrem prípadných politických dôvodov preto nie je dnes žiadny iný dôvod na prezentáciu katastrofických scenárov projektu, ktorý napreduje, a mesto mu preukázateľne venuje náležitú pozornosť,“ uzavrela hovorkyňa mesta.

Lehota výstavby je 27 mesiacov

Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na výstavbu novej električkovej trate v Petržalke po Janíkov dvor v októbri 2020, predpokladaná hodnota zákazky bola 90,6 mil. eur bez DPH, predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom.





Pôvodná lehota na predkladanie a otváranie ponúk 30. novembra 2020 bola štyrikrát predĺžená na 23. marca 2021. Projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

