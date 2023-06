Noviny vydávané samosprávami schytali kritiku, stále sú ovládané šéfmi radníc a informujú len o ich úspechoch

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Periodická tlač vydávaná samosprávami je stále úplne ovládaná šéfmi radníc, tvrdí Transparency International (TI). Kritika sa v nej objaví len ojedinele a ak, tak iba v zadnej časti novín.

Občianske združenie Transparency International informovalo o výsledkoch hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru mestských novín vydávaných stovkou najväčších slovenských samospráv – Hlasné trúby 2021 na tlačovej konferencii.

V aktuálnom hodnotení sa TIS zamerala na vydania novín z druhého polroka 2021. Združenie hodnotí v tlači vstupné údaje o periodiku, veľkosť politickej plochy, veľkosť alternatívnej plochy, veľkosť politickej plochy o budúcom rozhodnutí, veľkosť anonymnej politickej plochy, veľkosť plochy, ktorá je uvedená poškodzujúcou formou, veľkosť plochy so zápismi z uznesení zastupiteľstva, počet zmienok o vedení samosprávy, počet fotiek vedenia samosprávy a veľkosť reklamnej plochy.

Noviny prezentujú len pozitívne témy

"Dnes úž šéfovia radníc nezneužívajú tie noviny tak okato, ako to bolo v minulosti. Dávajú si na to väčší pozor, napríklad iba zriedka sa objaví ich fotka na titulnej strane. To, čo je negatívne, je, že tie noviny stále úplne ovládajú a kritika sa objaví ojedinele a ak, tak iba v zadnej časti. Čo je ešte horšie, noviny prezentujú výlučne iba pohľad radnice a vyberajú si iba také témy, ktoré sú pozitívne a informujú najmä o úspechoch radníc, napríklad o investičných úspechoch a navyše takým tónom, ktorý sa dá označiť za PR alebo propagandu. Vo veľa prípadoch ide tak vlastne o kampaň šéfov radníc," uviedol Ľuboš Kostelanský z TI.

Niektoré samosprávy svoj obsah zlepšili

Za štyri roky sa v rebríčku hodnotených novín podarilo zlepšiť tým samosprávam, v ktorých došlo k výmene na vedúcej funkcii radnice. V hodnotení tak svoju pozíciu zlepšili samosprávy ako Pezinok, Šamorín a Nitra. Naopak, samosprávy, ktoré sa najviac prepadli v hodnotení, sú tie, kde k zmene nedošlo a kde sú stále tí istí šéfovia radníc.

Na prvých troch priečkach skončili tituly vydávané magistrátom v Košiciach, radnicou v Banskej Bystrici a v Prešove. Na druhom konci spektra je z pohľadu Transparency International Rimavská Sobota, Humenné a Tvrdošín. Primátori podľa TI zneužívajú noviny na osobnú prezentáciu, pri posledných dvoch samosprávach aj na napádanie oponentov.

Redakčnú radu majú už dnes takmer tri štvrtiny hodnotených periodík a teda 71 percent, kým pred štyrmi rokmi to bolo 55 percent. Vlastný redakčný štatút prijala polovica samospráv, v roku 2018 ho mala tretina.

Vo väčšine vydaní chýbal kritický názor

Do radničných novín sa stále ťažko dostáva polemická zmienka o krokoch vedenia samosprávy. Viac ako polovica z 420 hodnotených vydaní, teda 59 percent neobsahovala kritický názor, čo predstavuje stagnáciu oproti roku 2018 na úrovni 58 percent.

Takmer dve tretiny novín nadmerne zverejňujú fotografie primátorov. Takmer v každom desiatom vydaní, a teda v ôsmych percentách TI zaznamenalo vyjadrenia, ktoré poškodzovali oponentov bez možnosti reakcie.

Najdrahšie noviny má Bratislava

Z veľkých samospráv 85 percent distribuuje mestské noviny bezplatne v tisícových nákladoch do schránok obyvateľov. Pre značnú časť obyvateľov predstavujú noviny primárny zdroj informácií o dianí v samospráve.

V roku 2020 deklarovalo 84 hodnotených samospráv náklady na tlač vo výške aspoň 2,3 milióna eur. Najdrahšie noviny vydáva Bratislava, ktorá na noviny v roku 2020 vyčlenila 112-tisíc eur. Rok pred voľbami Bratislava zdvihla náklad novín z 36 500 na 192-tisíc kusov.

Z hodnotenia vyplýva, že väčšina obyvateľov jednotlivých samospráv nevníma riziko zneužitia mestských novín šéfom radnice. Podľa prieskumu, ktorý pre TIS uskutočnila agentúra Focus v júni 2021, 80 percent ľudí považuje informovanie periodík vydávaných samosprávou za úplne alebo prevažne objektívne. Manipuláciu verejnej mienky v nich vníma necelých 14 percent respondentov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?