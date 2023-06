Novinári a médiá bojujú so zvláštnym paradoxom, čítanosť stúpa, ale príjmy rapídne klesajú

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by mal niekto mať ekonomický prospech z tragickej situácie okolo pandémie koronavírusu, na prvý pohľad by to mohli byť médiá. Ľudia sú doma, majú čas si čítať, pozerať televíziu či browsovať po internete, navyše ľudstvo prežíva krízu, akú si nikto nepamätá, a preto prirodzene stúpa aj dopyt po informáciách.

Napriek tomu, doterajšie skúsenosti hovoria skôr o tom, že médiá sú len ďalším porazeným tejto krízy, navyše ich porážka môže byť ešte väčším masakrom ako v prípade iných odvetví.

Dopyt rastie, príjmy klesajú

Ako píše britský denník The Guardian, novinári a médiá sa dnes "potýkajú so zvláštnym paradoxom - hoci dopyt po ich článkoch rastie, biznis-model, na základe ktorého k nim prúdili peniaze, prestáva fungovať katastrofickou rýchlosťou".

Väčšina médií totiž stále žije najmä z príjmov z reklamy, a tie sú v čase, keď sa malé aj veľké firmy boria s vážnymi problémami, niektoré rovno krachujú a iné musia subvencovať vlády, logicky ešte nižšie ako pred pandémiou koronavírusu.

Mnohé médiá zrejme skrachujú

Podľa Penny Abernathy, expertky na digitálne médiá z University of North Carolina, bol prepad inzercie v médiách po nástupe koronavírusu nie postupný, ale okamžitý, drastický a pre niektoré médiá likvidačný. Jednoducho, mnohé spoločnosti, ktoré dovtedy v médiách pravidelne inzerovali, boli zrazu postavené pred otázky, či majú obmedziť svoje pôsobenie alebo prepúšťať zamestnancov, a v takejto situácii idú logicky výdavky na propagáciu bokom.

Podľa Abernathy je veľmi pravdepodobné, že mnohé médiá za veľmi krátky čas skrachujú či prestanú vychádzať. V prípade viacerých amerických novín a webstránok sa to už aj stalo, iné obmedzili svoju činnosť či prepustili časť zamestnancov.

Ľudia médiá zúfalo potrebujú

Súhlasí s ňou aj americký mediálny analytik Ken Doctor, ktorý pripomína, že mnohé médiá vyslovene živorili už aj pred príchodom koronavírusu.

"Tu nehovoríme o silnom priemyselnom odvetví. Je to odvetvie, ktoré bolo už predtým na kolenách a ktorého obrat sa v roku 2019, keď ešte ekonomika ´šlapala´ tak, ako má, znížil o 5 až 10 percent," cituje Guardian Doctora.

Podľa dostupných údajov médiá teraz vinou koronavírusu prišli o ďalších 30 až 60 percent inzercie, čo je pre mnohé z nich likvidačné.

Situácia je podľa Doctora o to smutnejšia, že ľudia práve v dnešných dňoch médiá zúfalo potrebujú a vedia oceniť ich význam a spoločenský prínos.

"Ľudia sú doma, sú vydesení na smrť a snažia sa prísť na kĺb niečomu, s čím sa nikto z nás doteraz nikdy nestretol," hovorí americký mediálny analytik.

