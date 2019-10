Novela zákona o verejnom obstarávaní obsahuje škodlivé zmeny, Remišová žiada veto prezidentky

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová požiadala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní. Zdôvodnila to mimoriadne škodlivými zmenami v návrhoch poslancov Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) a Petra Marčeka (nezaradený, kandidoval za Sme rodina), ktoré v rámci novely zákona o verejnom obstarávaní schválil parlament 17. októbra.

Informovala o tom vo štvrtok v tlačovej správe strana Za ľudí, za ktorú Remišová vystupuje po odchode z hnutia OĽaNO. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.

Dvere otvorené korupcii

"Tieto pozmeňujúce návrhy prakticky otvárajú dvere korupcii, utajovaným netransparentným tendrom a profitu vybraných spoločností na úkor finančných prostriedkov Európskej únie a všetkých občanov," uviedla Remišová. Zmeny podľa nej spočívajú v tom, že prakticky každá IT zákazka sa bude dať skryť a prebehne v utajenom režime tak, aby verejnosť nemohla skontrolovať kto súťažil, za akých podmienok a s kým.

"Zároveň sa neprimerane sprísňujú sankcie pri podaní námietok a pri podnetoch na kontrolu zo strany verejnosti," upozornila poslankyňa.

Spôsob, akým poslanci Marček a Vážny zmenili navrhovaný zákon o verejnom obstarávaní, považuje za pokus potichu nastaviť pravidlá verejného obstarávania tak, aby vyhovovali kšeftovaniu a obmedzili kontrolu verejnosti.

IT projekty za veľa peňazí

Poslankyňa poukázala na to, že sú pripravené ďalšie veľké IT projekty za desiatky až stovky miliónov eur, ktoré majú byť zaplatené najmä z peňazí Európskej únie. Mnohé sú podľa nej predražené a zbytočné, čo konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad SR.

"Zdá sa, že niekomu veľmi záleží na tom, aby prostriedky z eurofondov a peňazí občanov tiekli do tých správnych rúk tak, aby verejnosť nad nimi nemala kontrolu a aby nemohla prebehnúť férová hospodárska súťaž," podotkla Remišová.

Ako dodala, tento zásah do pravidiel verejného obstarávania považuje za tak závažný, že okrem výzvy k prezidentke vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby presvedčila čo najviac poslancov parlamentu o tom, že schválená novela zákona o verejnom obstarávaní platiť nebude.

Hlivák uviedol výhrady

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák už požiadal prezidentku, aby zvážila možnosť využitia právomoci vetovať novelu zákona o verejnom obstarávaní. V liste uviedol právne výhrady voči schváleným pozmeňujúcim návrhom poslancov v novele zákona.

Tieto pozmeňujúce návrhy podľa úradu zásadným spôsobom zasiahli a zmenili novelu zákona o verejnom obstarávaní. Sú v príkrom rozpore s filozofiou, s ktorou úrad v úzkej komunikácii s desiatkami subjektov vstupujúcich do procesu verejného obstarávania, vrátane odbornej verejnosti, novelu zákona pripravoval.

"Úrad teda pripravil novelu v znení, aby posilnila vymožiteľnosť a čistotu práva v oblasti verejného obstarávania, čestnú hospodársku súťaž, zvýšila ochranu pred nekalými praktikami a posilnila transparentnosť pri prerozdeľovaní verejných zdrojov," priblížila hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Zásah do kontrolnej činnosti

Pozmeňujúce poslanecké návrhy tiež zásadným spôsobom zasahujú do výkonu kontrolnej činnosti úradu, ktorý rozhoduje nezávisle, nestranne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a rovnako zasahujú aj do problematiky obranno-bezpečnostných zákaziek.

"Úrad vyčerpal všetky možnosti na to, aby ozrejmil autorom svoj postoj a upozornil na škodlivé právne následky ich pozmeňujúcich návrhov. Z hľadiska nastavenia procesu úrad už nemohol ovplyvniť vecnú stránku návrhu prerokovávaného v Národnej rade SR," dodala Zvončeková.

Na kontroverzné zmeny v novele zákona o verejnom obstarávaní upozornili aj združenie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu.

