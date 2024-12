Nového europoslanca Číža by mal v parlamente nahradiť Jasaň, známy aj z kauzy Vadala

Do Európskeho parlamentu sa dostali ešte ďalší traja poslanci NR SR - Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (obaja SaS) a Milan Uhrík (ĽSNS). Miesto Nicholsonovej a Jurzycu v slovenskom parlamente by mali zaujať Marián Viskupič a Marián Bróska, Uhríka by mal nahradiť Marián Chmelár.