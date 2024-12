Nové stavebné zákony podľa Hojsíka uľahčia a zrýchlia výstavbu pre developerov, dokázali sa presadiť zásadné zmeny

Nové stavebné zákony uľahčia a zrýchlia výstavbu pre developerov, tvrdí europoslanec Martin Hojsík (PS/RE). Tí požívajú podľa jeho slov väčšiu ochranu ako národné parky. Europoslanec o tom informoval na sociálnej sieti.

Výhoda pre developerov a investorov

„Legislatíva stále nie je v súlade s Aarhuským dohovorom, účasť verejnosti zo stavebných konaní je obmedzená, z legislatívy vypadlo územné konanie.

To je istotne výhoda pre developerov a investorov, no takýto krok nie je v záujme verejnosti, ani ochrany prírody. Aj keď sa časť kompetencií presúva na Ministerstvo životného prostredia SR, zákony sa absurdne odvolávajú na také znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré ešte neexistuje. Samosprávy tiež prichádzajú o časť kompetencií v prospech developera“ uviedol Hojsík, podľa ktorého zostáva konštatovať, že politické dohody zvíťazili nad ochranou verejného záujmu.





Na znenie stavebných zákonov podľa europoslanca dlhodobo upozorňovala verejnosť, samosprávy a mimovládne organizácie, ktorých úsilie dokázalo presadiť niekoľko zásadných zmien, ako napríklad to, že sa dokumentácia ochrany prírody a krajiny stáva záväzným podkladom pri vypracovaní územných plánov.

Vznik nového úradu

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe odsúhlasila Národná rada SR v stredu 27. apríla s veľkým množstvom zmien oproti pôvodnej podobe spolu so súvisiacou novelou kompetenčného zákona.

Vznikne tak nový centrálny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý prevezme kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe by podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala mali zlepšiť a urýchliť stavebné konania.

Povoľovanie stavieb cez informačný systém

Tieto návrhy sú z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého (obaja nom. Sme rodina). Povoľovanie stavieb by podľa vicepremiéra Holého malo byť cez informačný systém pre územné plánovanie a výstavbu a s odborne spôsobilými osobami, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka.





Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude závisieť od kategórie stavby. Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zostane zachovaná. Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať projektant.

Dodatočná legalizácia čiernych stavieb už nebude možná a na rad príde búranie, upozorňuje Holý

Koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb bude po schválení nových stavebných zákonov najviditeľnejšou zmenou pre verejnosť. Podľa podpredsedu vlády Štefana Holého (nom. Sme rodina) to už po novom jednoducho nepôjde a ak taká stavba vznikne, bude sa dať jedine zbúrať.





Informoval o tom v stredu v súvislosti so zákonmi o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré schválil parlament a od apríla 2024 nahradia takmer polstoročný stavebný zákon.

Odstráni sa jeden z problémov

Zmeny tiež predpokladajú, že sa prenesený výkon štátnej správy v stavebníctve na samosprávy vráti späť na špecializovanú štátnu správu. Táto zmena podľa vicepremiéra výrazne pomôže aj odstraňovaniu čiernych stavieb, ktoré by mal zabezpečovať štát.

Tým by sa mal odstrániť aj jeden zo súčasných problémov samospráv, ktoré majú problém so zabezpečením zdrojov na výkon rozhodnutia odstránením čiernej stavby.

Prvý krok majú za sebou

V územnom plánovaní je cieľom výrazne posilniť tento inštitút ako základný nástroj rozvoja v území, a to aj zjednodušením procesu územného plánovania.





„Máme za sebou prvý dôležitý krok, teraz nás čakajú ďalšie – pripraviť v spolupráci s odbornou verejnosťou, rezortami aj samosprávou či už vyhlášky ako aj vyvolané úpravy v desiatkach ďalších predpisov. Potrebujeme nastaviť celý systém tak, aby bol ako celok funkčný a aby splnil reformné očakávania,” uviedol Holý.

Dohoda sa nerodila ľahko

Dohoda na týchto zásadných zmenách sa podľa vicepremiéra nerodila ľahko.

„V priebehu prípravy sme absolvovali desiatky a desiatky odborných stretnutí a rokovaní a strávili sme stovky hodín diskusiou s odborníkmi a konštruktívnymi partnermi. Čelili sme silným tlakom niektorých lobistických skupín v snahe zvrátiť zmenu stavebnej legislatívy alebo aspoň spôsobiť dezinterpretáciami a účelovou manipuláciou maximálny možný chaos,” priblíži Holý s tým, že dokázali nájsť rozumný kompromis.

Riešiť sa môže nájomné bývanie

Nové stavebné zákony, podotkol vicepremiér, sú pre vládu dôležitým krokom, aby mohla začať pracovať na finalizácii štátneho nájomného bývania.





„Nedostatok nájomných bytov je problémom, ktorý bol na Slovensku prehliadaný desaťročia. Aktuálna humanitárna kríza sa pritom už veľmi negatívne prejavuje aj na realitnom trhu a bohužiaľ poženie už aj tak vysoké ceny komerčných prenájmov ešte vyššie,” dodal Holý, ktorý očakáva, že prezidentka SR schválené zákony podpíše.

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe prešli parlamentom, nahradia takmer polstoročný stavebný zákon

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradia takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976. Národná rada SR ich odsúhlasila v stredu s veľkým množstvom zmien oproti pôvodnej podobe spolu so súvisiacou novelou kompetenčného zákona.





Vznikne tak nový centrálny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý prevezme kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.





Navrhovanú účinnosť zákonov o územnom plánovaní a výstavbe pôvodne od 1. januára 2023 poslanci predĺžili na 1. apríla 2024, potrebné je zaviesť aj nový informačný systém v tejto oblasti.

Výrazné zjednodušenie procesov

Návrhy nových stavebných zákonov pred prerokovaním v parlamente kritizovali najmä samosprávy a občianske združenie Via Iuris, naopak, podporili ich zamestnávatelia, stavební podnikatelia či Inštitút urbánneho rozvoja. Pre množstvo výhrad k obom zákonom sa do spoločných správ k ním dostalo takmer štyristo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Proces územného plánovania sa má podľa podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) výrazne zjednodušiť. Umožniť to majú samotné postupy, ale aj výrazná elektronizácia územného plánovania, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme.





Práve elektronizácia je základom zákona o územnom plánovaní. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostanú zachované, doplní sa nový typ dokumentácie – územný plán mikroregiónu.

Čierne stavby majú smolu

Zákon o výstavbe by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy a k znižovaniu administratívnej záťaže v tejto oblasti. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a digitalizáciou dát. Dodatočná legalizácia čiernych stavieb by už nemala byť možná a ak taká stavba vznikne, musia ju zbúrať.

Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Právomoc doterajších stavebných úradov v mestách a obciach prejde na stavebné úrady, resp. pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Ten bude mať osem regionálnych pracovísk. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostanú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Povoľovanie stavieb po novom

Povoľovanie stavieb by podľa vicepremiéra Holého malo byť cez informačný systém pre územné plánovanie a výstavbu a s odborne spôsobilými osobami, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude podľa návrhu závisieť od kategórie stavby. Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zostane zachovaná.





Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – projektant.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

