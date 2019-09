Nové, lepšie a krajšie bývanie

Rozhodnutí o tom, ako a kde budeme bývať, nebýva v živote veľa. Niekomu dokonca stačí iba jedno. O to dôležitejší je preto výber spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s financovaním.

V PSS sme za viac ako 25 rokov poskytli na výstavbu alebo kúpu nehnuteľnosti v priemere každý štvrtý úver. Navyše, teraz sme výrazne znížili úrokové sadzby medziúverov zabezpečených nehnuteľnosťou, ktoré sú určené primárne na tieto účely.

Tie najvýhodnejšie sa teraz začínajú s úrokovou sadzbou 1,29 % ročne. Pri štandardnej fixácii na 5 rokov je to v súčasnosti jedna z najlepších ponúk na trhu.





Maximálna výška takéhoto úveru pre jednotlivca je až 170 000 € a pre manželov alebo partnerov dokonca až 340 000 €.





Ak už máte svoj vysnívaný byt alebo dom, určite uvažujete o tom, ako ho čo najlepšie zariadiť. Výberu nábytku, spotrebičov, sedacej súpravy či dekoratívnych prvkov venujete veľa času. V prípade, že sa rozhodnete nákup financovať z úveru, jeho voľba bude v PSS veľmi rýchla. Už takmer 10 rokov ponúkame obľúbené úvery na vybavenie domácnosti. Ich maximálna výška je 7 000 €, doba splatnosti až 8 rokov a majú priaznivú úrokovú sadzbu, ktorá je garantovaná na celú dobu trvania úveru. Proces spracovania a vyplatenia úveru je jednoduchý a rovnako bezproblémové je aj jeho dokladovanie – nebudeme od vás potrebovať žiadne bločky alebo faktúry.





Prestavbe a modernizácii svojho bývania sa „neubránime“, a to opakovane. Môže za to opotrebenie materiálov (napríklad okien, vykurovacích rozvodov a telies, podláh, obkladov či sanity), ale aj zmena životných potrieb rodiny (mladé rodiny riešia úpravy izieb spolu s dospievaním detí a seniori napríklad zmenu bytu, najmä kúpeľne a priechodov na bezbariérové).



Na financovanie týchto účelov sú určené naše úvery bez založenia nehnuteľnosti. Oproti podobným spotrebiteľským úverom od iných bánk získate v PSS spravidla výhodnejšiu úrokovú sadzbu, viac finančných prostriedkov (až do 50 000 €) a dlhšiu dobu splatnosti (maximálne 30 rokov). Čo to pre vás znamená? Priaznivejšiu mesačnú splátku. Vďaka nej ušetríte každý mesiac nemálo eur, ktoré si môžete odkladať ako rezervu do budúcnosti.

