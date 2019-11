Nové clá voči Číne by mohli poškodiť firme Apple, predaj smartfónov by mohol výrazne klesnúť

Nové clá by mohli na budúci rok na trhu USA znížiť predaj iPhonov o 6 až 8 mil. kusov, uviedol v správe pre investorov analytik technologického sektora Dan Ives zo spoločnosti Wedbush Securities. To by mohlo zisk Applu v budúcom roku zredukovať o 4 percentá. Informuje o tom portál cnn.com.