Nové cestovné poriadky na východnom Slovensku prinášajú viacero zmien a aj taktový systém

Od nedele 11. decembra začnú platiť nové cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku.

Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, zmeny cestovných poriadkov majú v rámci projektu IDS Východ priniesť obyvateľom vyšší počet dopravných spojení, pravidelnú ponuku spojov a viac možností prestupu, a to pri minimálnych zmenách celkového počtu ročne ubehnutých kilometrov v prímestskej autobusovej doprave.

„Zmeny nastanú vo všetkých regiónoch východného Slovenska, preto je dôležité, aby si cestujúci skontrolovali odchody spojov, ktorými cestujú,“ upozornila Jeleňová.

Taktový systém

Ako dodala, v rámci projektu IDS Východ prebieha postupné zavádzanie systematickej dopravnej obsluhy a eliminácia súbežností so železničnou dopravou, ktorá v budúcom roku zvýši rozsah služieb na východnom Slovensku o viac než pol milióna vlakových kilometrov.





Najväčšie zmeny sa týkajú oblasti dolného Spiša, teda okolia miest Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves a Levoča. Spoje na viacerých linkách budú premávať v taktovom systéme, ktorý cestujúcim výrazne uľahčí orientáciu v systéme odchodov spojov a prestupných nadväzností.





„Veľmi nás teší, že počet cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave po dlhých rokoch poklesu konečne stúpa. Aby sme trend udržali, pripravili sme ďalšie novinky, ktoré cestovanie autobusmi zatraktívnia,“ skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Koordinácia autobusov a vlakov

Linka Krompachy – Spišské Podhradie bude presmerovaná cez Žehru a Spišský hrad, pričom spoje budú premávať v taktovom režime po Spišské Podhradie, kde bude zabezpečený prestup na spoje do okolitých obcí.





Taktový cestovný poriadok pribudne aj na trasách Krompachy – Slovinky, Krompachy – Kaľava a Krompachy – Spišská Nová Ves. Obce Kaľava, Slatvina a Oľšavka budú obslúžené spoločnou linkou, ktorá okrem vyššieho počtu spojov zabezpečí aj nadväznosti s vlakmi.





„Na viacerých linkách zavádzame taktovú dopravu, vďaka ktorej si cestujúci nebudú musieť zakaždým overovať presný odchod spoja, pretože autobus im pôjde každú hodinu, zvyčajne v rovnakú minútu. Skvalitňujeme aj koordináciu autobusov a vlakov, najmä v Margecanoch, Krompachoch, Trebišove, Rožňave a Bánovciach nad Ondavou,“ uviedol Trnka.

Systémové prestupné nadväznosti

Najviac zmien sa udeje na trase Levoča – Harichovce – Spišská Nová Ves, kde okrem odchodov v pravidelných intervaloch dôjde k zjednoteniu jazdných časov, zrýchleniu dopravy a zavedeniu systémových prestupných nadväzností v Spišskej Novej Vsi so všetkými diaľkovými vlakmi na trase Košice – Bratislava a späť.





„So zavádzaním taktovej dopravy v tatranskom a spišskom regióne sme začali minulý rok. Dnes tento koncept rozširujeme na trasu Levoča – Spišská Nová Ves, kde budú autobusy jazdiť počas väčšiny dňa pravidelne každých 30 minút, v najfrekventovanejších časoch každých 15 minút a v najmenej vyťažených časoch každých 60 minút,“ vysvetlil predseda Prešovského kraja Milan Majerský.





Z ďalších regiónov spomenul posilnenie spojov počas rannej špičky z Bardejova do Prešova a v opačnom smere popoludní, ako aj postupnú harmonizáciu železničných a autobusových spojov medzi Prešovom a Košicami.

Rast počtu cestujúcich

Od 11. decembra dochádza k zmenám v systéme expresných autobusových spojov vedených po diaľnici medzi oboma krajskými metropolami tak, aby sa vhodne dopĺňali s vlakmi kategórie REx, ktoré budú po novom medzi Košicami a Prešovom premávať každých 60 minút počas pracovných dní, resp. každých 120 minút počas víkendov a štátnych sviatkov.





„Rast počtu cestujúcich v aktuálnom roku potvrdzuje správnosť nastaveného kurzu systémových zmien cestovných poriadkov, ktoré postupne realizujeme na jednotlivých linkách,“ dodal Majerský.





Z pohľadu integrácie autobusovej a vlakovej dopravy patrí medzi zásadné zmeny skvalitnenie prestupných nadväznosti v staniciach Spišská Nová Ves, Krompachy a Spišské Vlachy, v Margecanoch v smere na Kojšov, Gelnicu a Mníšek nad Hnilcom, či v Rožňave prostredníctvom zachádzok väčšieho počtu spojov pred budovu železničnej stanice.

Rovnomernejšie časové rozostupy

V okolí Prešova nastanú viaceré zmeny v rámci linky Prešov/Sabinov – Široké – Krompachy – Spišská Nová Ves. Na linke Bardejov – Prešov – Košice zasa dochádza k zvýšeniu množstva priamych spojení medzi Bardejovom a Košicami v oboch smeroch.





Z Vranova nad Topľou do Prešova dochádza v rannej špičke k usporiadaniu spojov do pravidelných intervalov a k zavedeniu rovnomernejších časových rozostupov medzi spojmi dôjde aj v úseku Vranov nad Topľou – Humenné. Skvalitní sa tiež dopravná obsluha v oblasti Vysokých Tatier.





“Okrem vymenovaných príkladov dochádza v cestovných poriadkoch na východnom Slovensku k mnohým ďalším zmenám. Cestujúci by si preto mali vopred preveriť odchody spojov na www.cp.sk, prípadne na webových stránkach dopravcov,“ upozornila Jeleňová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?