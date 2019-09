Novak Djokovič bez problémov postúpil do štvrťfinále US Open, vyradil Joaa Sousu

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako šiesty postúpil medzi najlepšiu osmičku dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V pondelňajšom osemfinále zdolal jednoznačne v troch setoch 6:3, 6:4, 6:3 Joaa Sousu z Portugalska. Tohtoročný wimbledonský víťaz Djokovič sa minulý rok v New Yorku nepredstavil pre zranenie lakťa.



Predtým od roku 2007 ťahal sériu 10 účastí minimálne v semifinále vo Flushing Meadows. V rokoch 2011 a 2015 sa mohol tešiť z celkového triumfu. Pre Portugalčana Sousu to bola prvá kariérna účasť v osemfinále na grandslamovom turnaji.

Trinásťnásobného grandslamového víťaza Djokoviča čaká vo štvrťfinále víťaz súboja medzi Rogerom Federerom a Johnom Millmanom. Očakáva sa postup švajčiarskej legendy a prípadný štvrťfinálový zápas medzi Djokovičom a Federerom môže priniesť predčasný vrchol turnaja.

US OPEN - Dvojhra mužov - osemfinále: Novak Djokovič (Srb.-6) - Joao Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3





