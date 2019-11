Nováčika z Pohronia opúšťa hlavný tréner, Milan Nemec odchádza po dvoch sezónach

2.8.2019 (Webnoviny.sk) - Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa prišiel o jedného z dvojice hlavných trénerov.

Odchod z osobných dôvodov

Pohronie je po Slovane Bratislava už druhým fortunaligovým klubom, ktorý v aktuálnej sezóne Fortuna ligy zmenil trénera.

"Milan Nemec sa rozhodol rezignovať z osobných a zdravotných dôvodov. Je nám to veľmi ľúto, no jeho rozhodnutie rešpektujeme v plnom rozsahu. Ďakujeme za prácu, ktorú pre náš klub odviedol počas dvoch sezón, keď sa mu podarilo z tímu bojujúceho o záchranu v II. lige vybudovať mužstvo, ktoré postúpilo do Fortuna ligy. Aj keď už nebudeme naďalej spolupracovať, meno trénera Nemca ostane navždy spojené s našim klubom a trvalo zapísané v jeho histórii," uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Pohronia.

V úvodných kolách nebodovali

V najbližších súťažných stretnutiach povedie tím Nemcov doterajší spolupracovník Rastislav Urgela, ktorému bude dočasne vypomáhať mládežnícky tréner Radoslav Vanko. Klub má však záujem nájsť na Nemcovu pozíciu adekvátnu náhradu.

Pohronie v úvodných dvoch kolách slovenskej ligy nebodovalo. V prvom stretnutí na domácej pôde prehralo so Slovanom Bratislava 1:3 a minulý týždeň podľahlo Dunajskej Strede 1:5. V priebežnej tabuľke preto mužstvo zo stredného Slovenska figuruje na poslednej priečke. Najbližšie sa predstaví v sobotu o 19.00 h v Ružomberku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !