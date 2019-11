Nová vláda podľa Macháčkovej pokračuje vo Ficových krokoch, Pellegrini je iba diplomatickejší

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) - Zatiaľ uplynul krátky čas na to, aby sme hodnotili prácu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý nahradil Luciu Žitňanskú v marci.

Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA nezaradená poslankyňa Národnej rady a zakladajúca členka mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Katarína Macháčková s tým, že Žitňanská podľa nej mala skutočný záujem posunúť rezort spravodlivosti správnym smerom.

Vláda vedená Smerom si kupuje voličov

„Minister Gál zatiaľ dokončuje veci, ktoré exministerka začala,“ povedala poslankyňa na margo výmeny ľudí na postoch ministrov po tom, čo Roberta Fica (Smer-SD) na čele vlády vymenil Peter Pellegrini (Smer-SD).



Vláda pod vedením predsedu vlády Pellegriniho podľa jej slov pokračuje v krokoch expremiéra Fica. „Neprináša veľa rozhodnutí, ktoré by vyčnievali z krátkozrakých opatrení, ktorými si vláda vedená Smerom kupuje voličov, no nemyslí na budúcnosť. V konečnom dôsledku za to budeme musieť všetci zaplatiť. Vnímam to ako nezodpovednosť, že sa uchyľujú k takému populizmu," dodala Macháčková.

Samotný predseda vlády Pellegrini je podľa nej „rovnaký typ politika ako je Robert Fico“, akurát vie byť slušnejší, diplomatickejší. „Ale nemyslím si, že by to nejako zmenilo obsah politiky, ktorú robí Smer-SD,“ dodala.

Chceli ukončiť nepokoj na Slovensku

Prezident Andrej Kiska 22. marca vymenoval členov novej vlády Petra Pellgriniho. Poslanci Národnej rady SR v pondelok 26. marca schválili programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho. Dôveru vláde vyslovilo 81 poslancov, proti bolo 61, zdržali sa dvaja.

„Vymenovanie novej vlády považujem za míľnik, ktorý by mal ukončiť nepokoj na Slovensku a opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť politikov,“ vyhlásil vtedy Pellegrini.

„Programové vyhlásenie vlády preberá ciele a plány vlády predchádzajúcej, ciele ostávajú identické. Predchádzajúci kabinet viaceré ciele už splnil a v ďalších sa priblížil k ich naplňovaniu. Moja vláda je pripravená okamžite pracovať. Od svojich kolegov očakávam viac ako 100-percentný výkon," povedal s tým, že ťažiskom je rast životnej úrovne, debyrokratizácia štátu, ekonomický rast spojený so zodpovedným hospodárením.





