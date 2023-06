Nová legislatíva má zabezpečiť trvanie protiruských sankcií, kým Moskva nezaplatí kompenzácie

19.6.2023 (SITA.sk) - Veľká Británia predstavila novú legislatívu, ktorá umožní zachovanie protiruských sankcií, až kým Moskva nevyplatí kompenzácie Kyjevu. V pondelkovej tlačovej správe to oznámilo britské ministerstvo zahraničných vecí, informuje spravodajský portál CNN.

Ministerstvo zároveň informovalo, že nariadi, aby osoby a subjekty, ktoré sú označené v rámci sankčného režimu voči Rusku, museli zverejniť svoj majetok v Spojenom kráľovstve.

„Tieto nové opatrenia znamenajú významné posilnenie v prístupe v rámci britských sankcií proti Rusku, zatiaľ čo Putin a jeho priatelia pokračujú vo svojej ilegálnej vojne a Ukrajina sa púšťa do protiofenzívy,“ uviedol rezort.

Minister zahraničia James Cleverly dodal, že prostredníctvom dnešných nových opatrení posilňujú „prístup Spojeného kráľovstva k sankciám a potvrdzujeme, že Spojené kráľovstvo je pripravené použiť sankcie na zabezpečenie toho, aby Rusko zaplatilo za obnovu krajiny, ktorú tak bezohľadne napadlo“.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz