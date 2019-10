25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a výnosom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance SK V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe. Záujemcovia si dlhopisy môžu zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne od 23. októbra 2019 najneskôr do 14. novembra 2019, resp. do vypredania emisie. Zoznam pobočiek spolu s kontaktným formulárom a ďalšími informáciami záujemcovia nájdu na stránke www.hbreavis.com/dlhopisy.

V rámci emisie bude vydaných celkovo 25 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám. Minimálna výška objednávky je 5 000 EUR, výnos môže podliehať zrážkovej dani a je vyplácaný vždy ročne.

V súvislosti s kúpou dlhopisov budú investorom úc?tované vstupné poplatky vo výške 1,25 % z objemu investície. Za správu Dlhopisov budú investorom úc?tované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne.

Na Burzu cenných papierov v Bratislave bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na obchodovanie.

Dlhopisy sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti HB Reavis Holding S.A., ktorá je materskou spoločnosťou Emitenta a Skupiny HB Reavis.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o., Dlhopisy HBR 2025 III, ISIN: SK4000016218, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dn?a 27. novembra 2018, Dodatok c?. 1 k základnému prospektu zo dn?a 18. júna 2019 a& dodatok č.2 k& základnému prospektu zo dňa 9. októbra 2019.



Základný Prospekt, Dodatky k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné poc?as pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV). Konec?né podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných poboc?kách Slovenskej sporitel?ne, a.s., na ktorých je možné zadat? objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako dopln?ujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutoc?nením investic?ného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.



Inzercia

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !