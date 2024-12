Nová edícia Ligy majstrov prichádza s netradičnými inováciami v pravidlách, prinesú ešte viac vzrušenia z hry

25.5.2023 (SITA.sk) - Vedenie hokejovej Ligy majstrov sa od novej sezón rozhodlo priniesť niekoľko netradičných inovácií v pravidlách, všetky tri sa týkajú presiloviek či oslabení.

Ešte viac vzrušenia z hry

Športová komisia LM sa uzniesla, že zmeny by mali priniesť pre fanúšikov ešte viac vzrušenia z hry. Prvou zmenou je, že ak tím v oslabení inkasuje, vylúčený hráč zostane na trestnej lavici až do vypršania trestu.

Druhou, veľmi podobnou, je, že dvojminútový trest pre hráča sa nezruší ani v prípade, ak tím dostane gól pri avizovanom vylúčení. Opačne s doterajším stavom sa bude postupovať aj v prípade, ak tím skóruje v oslabení. V takom prípade dvojminútový trest pre jeho hráča skončí.

"Prichádzame s troma jednouchými, ale efektívnymi zmenami, ktoré majú veľký potenciál zatraktívniť zápasy. Všetky tri zmeny nie sú rušivé a sú veľmi ľahko pochopiteľné pre každého," uviedol šéf súťaže Martin Baumann.

Zmeny si vyskúšajú aj Košičania

Uvedené zmeny si zo slovenských tímov vyskúša úradujúci šampión HC Košice, ktorý od 31. augusta do 18. októbra absolvuje dovedna šesť stretnutí proti šiestim rôznym súperom. V domácom prostredí nastúpia "oceliari" proti nemeckému Adleru Mannheim, švédskemu tímu AIK Skelleftea a švajčiarskemu družstvu Servette Ženeva.

Do Nemecka vycestujú košickí hokejisti na duel proti Red Bullu Mníchov a do Švajčiarska na stretnutia proti klubom Rapperswill-Jona Lakers a EHC Biel-Bienne.

Do vyraďovacej časti potom postúpi 16 najúspešnejších klubov z globálnej 24-člennej tabuľky. Osemfinále play-off sa začne 14. novembra a súťaž vyvrcholí finálovým zápasom 20. februára 2024.

