Nór Bö napriek hustej hmle zvíťazil v šprinte, zo Slovákov sa v Osle najlepšie umiestnil Šíma

OSLO 22. marca (WebNoviny.sk) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil v piatkových rýchlostných pretekoch mužov na 10 km v rámci posledného kola Svetového pohára v nórskom Osle.

Dvadsaťpäťročný J. T. Bö triumfoval po jednej chybe na strelnici a najrýchlejšom bežeckom čase pred druhým v cieli Talianom Lukasom Hoferom, ktorý zaostal o 31,7 s za víťazom.

Tretí skončil Francúz Quentin Fillon-Maillet so stratou 35,0 s na najúspešnejšieho. Biatlonisti sa počas pretekov museli vyrovnať s hustou hmlou.

Bö istým držiteľom veľkého glóbusu

Sedemnásobný majster sveta Nór Johannes Thingnes Bö sa postavil už siedmy raz na najvyšší stupienok v rýchlostných pretekoch v aktuálnom ročníku. Celkovo si na svoje konto pripísal už štrnásty triumf od začiatku sezóny 2018/2019 a vyrovnal tak rekord Francúza Martina Fourcada (2016/2017) a Švédky Magdaleny Forsbergovej (2000/2001).

Trojnásobný olympijský medailista Johannes Thingnes Bö je už istým držiteľom veľkého glóbusu za celkový triumf vo SP, patrí mu aj malý glóbus za šprint. Najlepším biatlonistom sezóny sa stal premiérovo v kariére a ukončil tak kraľovanie francúzskej legendy Martina Fourcada.

Práve držiteľ veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Martin Fourcade sa po neúspešnom účinkovaní na nedávnych majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde rozhodol predčasne ukončiť sezónu a v Osle neštartuje.

V štartovom poli aj kvarteto Slovákov

V 113-člennom štartovom poli bola aj kvarteto Slovákov. Najlepšie obstál Michal Šíma, ktorý sa po jednej chybe na strelnici zaradil vo výsledkoch na 51. miesto s mankom 2:21,7 min na víťaza. Matej Kazár skončil na 77. priečke, keď trikrát nepresne namieril.

Tomáš Hasilla prišiel do cieľa po troch chybách na 79. pozícii. Martin Otčenáš päťkrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 91. miesto. V sobotňajších stíhacích pretekoch sa tak predstaví iba Michal Šíma.

Program 9. kola SP v nórskom Osle pokračuje v sobotu stíhacími pretekmi žien o 15.00 h a mužov o 17.15 h. V nedeľu sezónu uzavrú preteky s hromadným štartom žien o 13.45 h a mužov o 16.30

Svetový pohár 2018/2019 v biatlone Oslo - 9. kolo Rýchlostné preteky mužov na 10 km: 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 24:39,9 min (1), 2. Lukas Hofer (Tal.) +31,7 s (0), 3. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) +35,0 (0), 4. Julian Eberherd (Rak.) +38,3 (2), 5. Tarjei Bö (Nór.) +38,5 (1), 6. Benedikt Doll (Nem.) +39,4 (2), ... 51. Michal Šíma +2:21,7 min (1), 77. Matej Kazár +3:09,5(3), 79. Tomáš Hasilla +3:15,0 (3), 91. Martin Otčenáš (všetci SR) +4:00,1 (5) Poradie vo Svetovom pohári (po 23 z 25 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 1170 bodov - istý zisk veľkého glóbusu, 2. Alexander Loginov (Rus.) 828, 3. Quentin Fillon-Maillet 809, 4. Simon Desthieux (obaja Fr.) 789, 5. Arnd Peiffer (Nem.) 700, 6. Simon Eder (Rak.) 662, ... 66. Martin Otčenáš 33, 78. Matej Kazár 20, 92. Tomáš Hasilla (všetci SR) 10 Konečne poradie hodnotenia rýchlostných pretekov vo SP (po 9 pretekoch): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 514 bodov - zisk malého glóbusu, 2. Alexander Loginov (Rus.) 350, 3. Simon Desthieux (Fr.) 338, 4. Benedikt Doll (Nem.) 305, 5. Antonin Guigonnat (Fr.) 271, 6. Tarjei Bö (Nór.) 271... 66. Martin Otčenáš 17, 77. Matej Kazár 10, 86. Tomáš Hasilla (všetci SR) 2 Konečné poradie v Pohári národov (po 23 pretekoch): 1. Nórsko 8147 bodov, 2. Francúzsko 7598, 3. Nemecko 7447, ... 17. Slovensko 3828

