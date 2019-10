Nominácie spitzenkandidátov boli hlavným kameňom úrazu, hodnotí Pellegrini mimoriadny summit

1.7.2019 (Webnoviny.sk) - Nominácie spitzenkandidátov boli hlavným kameňom úrazu, prečo lídri krajín EÚ nezvolili žiadneho šéfa kľúčových inštitúcií. Novinárom to v lietadle po druhom dni rokovaní na mimoriadnom summite v Bruseli uviedol premiér Peter Pellegrini.

"Otázka bola, do akej miery nomináciou spitzenkandidátov odovzdávajú premiéri rozhodovanie do rúk parlamentu. Proti pôvodnému modelu, že by spitzenkandidáti Frans Timmermans a Manfred Weber mali obsadiť Komisiu a Európsky parlament, sa postavila veľká skupina EPP (Európska ľudová strana - pozn. red.) i krajín V4," dodal predseda vlády s tým, že rokovania boli náročné, pretože v noci ani minútu nespali.

Mimoriadny summit pokračuje v utorok od 11:00. Pellegrini verí, že dnes všetci pochopili, že treba prísť s novou kombináciou mien. "Zdá sa, že v utorok, by sme už mohli byť úspešnejší," povedal. Premiérovou snahou je získať zaujímavé portfólio pre Maroša Šefčoviča.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !