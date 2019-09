Nominácia Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska je škandalózna, vyhlásila Remišová

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Nominácia Jozefa Hudáka za viceguvenéra Národnej banky Slovenska (NBS) je škandalózna. Tvrdia to poslanci za OĽaNO, podľa ktorých ide o stranícku nomináciu SNS bez potrebného odborného zázemia.

Navyše Jozef Hudák podľa Veroniky Remišovej pochádza z prostredia osôb, ktoré cez nebankovky a iné subjekty okradli tisícky ľudí o peniaze. Takýto človek podľa OĽaNO nemôže byť na druhom najvyššom poste v centrálnej banke, ktorá má dohľad nad finančným trhom na starosti.

Informácie z Hudákovho životopisu

Premiéra Petra Pellegriniho preto hnutie OĽaNO vyzýva, aby Hudákovu nomináciu na viceguvernéra NBS stiahol. O tejto nominácii, ako aj o nominácii ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra NBS, majú poslanci parlamentu rokovať a hlasovať vo štvrtok popoludní.

Po ich prípadnom schválení Národnou radou SR obe nominácie ešte poputujú na posúdenie prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, ktorý ich musí potvrdiť.

OĽaNO sa pri svojich tvrdeniach opiera o informácie zo životopisu Jozefa Hudáka, podľa ktorého je jeho jedinou relevantnou skúsenosťou pri nominácii do vedenia NBS dvojročné pôsobenie vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Poisťovne Tatra. Tá dnes pod iným názvom podľa Remišovej patrí do skupiny J&T. V čase Hudákovho pôsobenia v tejto spoločnosti však podľa nej tretinu vlastnila spoločnosť Horizont Slovakia a zvyšok firma CI Holding.

Stranícka nominácia neznamená odbornosť

Kým prvá ako nebankovka okradla desaťtisíce ľudí o milióny eur, druhá bola podľa Remišovej zapletená do pochybných obchodov za milióny, pre ktoré polícia viedla aj trestné stíhanie. CI Holding bola zároveň prepojená s družstvom Slovenské investície, v ktorom sa stratil slovenský národný poklad.

Ako dodala Remišová, Hudáka na čelo Poisťovne Tatra menoval Libor Červenka z CI Holdingu, ktorý je spájaný s ďalšími podvodmi, napríklad aj so známou kauzou hokejistu Miroslava Šatana. V tomto prostredí pritom podľa nej pôsobil aj predseda SNS Andrej Danko.

"Ak premiérovi skutočne záleží na tom, aby NBS plnila svoju funkciu a chránila ľudí pred podvodníkmi, mal by túto škandalóznu nomináciu stiahnuť," povedala Remišová na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Ako doplnil jej stranícky kolega Eduard Heger, NBS nie je štátny podnik, ktorý si môže vláda sprivatizovať, a práve touto nomináciou sa o to snaží. Navyše upozornil na to, že Hudák nespĺňa ani podmienku päťročnej prace v oblasti menovej politiky či finančníctva. "To, že je niekoho straníckou nomináciou ešte neznamená, že je odborník," dodal Heger.

