Nočnú oblohu rozžiari meteorický roj, mesiac bude pozorovanie rušiť minimálne

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesiac bude pozorovanie meteorického roja Perzeíd rušiť iba minimálne. Ako vysvetlila v tlačovej správe hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková, počas maxima aktivity roja bude Mesiac štyri dni po nove.

Zdanlivo vyletujú z jedného miesta

Rozloženie meteorov okolo maxima je však silne asymetrické. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta. Gáliková poukázala, že pri pozorovaní zo Zeme vplyvom perspektívy zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe – radiantu, ktorý leží v súhvezdí Perzea.

Astronóm Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV uviedol, že už desať dní pred maximom je možné pozorovať zvýšenú frekvenciu meteorov. Dodal, že počas štyroch dní okolo maxima, od 9. do 13. augusta, stretne Zem 62 percent všetkých Perzeíd. „Po maxime však ich počet prudko klesá a už po troch dňoch možno pozorovať len jednotlivé kusy. Tie sa môžu objavovať až do polovice septembra. Na pozorovanie Perzeíd je preto najvhodnejšie obdobie od 5. do 13. augusta 2021,“ odporučil.

Prúd prachových častíc kométy

Gáliková priblížila, že meteorický roj Perzeíd je prúd prachových častíc v dráhe periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle, ktorá sa k Zemi vracia raz za 133 rokov.

„Väčšina týchto častíc bola súčasťou mraku tisíc a viac rokov. Po predposlednom prechode kométy perihéliom v roku 1859 sa z nej uvoľnil ďalší oblak častíc, ktorý v súčasnosti pozorujeme ako samostatné vlákno prejavujúce sa zvýšenou frekvenciou zhruba jeden deň pred hlavným maximom,“ objasnil Svoreň.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?