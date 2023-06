Noční vlci šíria propagandu a nie sú na Slovensku vítaní, Klus ich považuje za hybridnú hrozbu na kolesách

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Motorkárska skupina Noční vlci zneužíva podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martina Klusa (SaS) pietne spomienky na šírenie škodlivej propagandy. Klus vo svojom profile na sociálnej sieti preto zdôraznil, že na Slovensku nie sú Noční vlci vítaní.

Vyzývajú na podporu extrémistických síl

„Táto hybridná hrozba na kolesách nemá v našich mestách a obciach čo hľadať,“ píše Klus, ktorého mrzí, že aj v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádza, sa našla skupina „vítačov“ Nočných vlkov. Tí podľa štátneho tajomníka „manifestačne brázdia po vojenských pamätníkoch, skrývajúc sa za úctu k obetiam 2. svetovej vojny alebo šíria heslá o všeslovanskej vzájomnosti“.

Doplnil, že v skutočnosti len vyzývajú na podporu nacionalistických či extrémistických síl a mobilizujú verejnosť proti členstvu v Európskej únii a NATO.

Slovensko čelí hybridným operáciám

Štátny tajomník rezortu diplomacie tvrdí, že hybridné hrozby nie sú žiadnou „Columbovou ženou“. Noční vlci sú podľa Klusa ďalším dôkazom toho, že SR už niekoľko rokov čelí hybridným, kybernetickým či spravodajským operáciám. Prevenciu proti týmto hrozbám preto považuje za strategický záujem štátu. To však podľa neho nejde bez podpory celej vlády, silových rezortov a aktívneho zapojenia širokej verejnosti.

„Rezort diplomacie chce ísť v tomto smere naďalej príkladom, čo dokazuje vytvorením oddelenia pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti, či postupným posilňovaním kapacít v oblasti strategickej komunikácie,“ ozrejmil Klus. Dodal, že to, ako dokáže Slovensko minimalizovať hybridné hrozby, je jednou z kľúčových otázok bezpečnosti a odolnosti demokracie.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.