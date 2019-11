Nízke preferencie SaS sú pre Sulíka silným alarmom, Koziak poukazuje aj na rast Harabinovej strany

9.11.2019 (Webnoviny.sk) - Preferencie strane Sloboda a Solidarita (SaS) výrazne klesli. Dôvodom je, že veľká časť z jej predstaviteľov odišla do Demokratickej strany. Dôležitá je tiež úloha strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá SaS odčerpáva asi najviac voličov. Myslí si to Tomáš Koziak z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Riziková hranica

Ako uviedol pre agentúru SITA, koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu môže SaS tiež preberať voličov. V prieskume z konca augusta patrilo SaS štvrté miesto so ziskom 7,9 percenta hlasov. V sobotu zverejnenom prieskume agentúry FOCUS pre koalíciu PS/Spolu namerali SaS päť percent.

„Ak sa nemýlim, už je to prieskum od druhej agentúry, ktorý ukazuje pokles preferencií SaS. Päť percent je riziková hranica. SaS má potenciál dostať sa do parlamentu, skôr by bolo prekvapenie, keby sa tam nedostala. Je to však silný alarm pre predsedu Richard Sulíka i ľudí, ktorí budú určovať smerovanie strany,“ uviedol Koziak s tým, že si myslí, že SaS bude po parlamentných voľbách 2020 v Národnej rade Slovenskej republiky.

Koziak poukázal na fakt, že strane Štefana Harabina Vlasť rastú preferencie. „Nebude úplným outsiderom. Strana má potenciál ešte rásť. Viem si predstaviť, že bude mať nad päť percent. Ak sa spojí s ĽSNS, môžu vytvoriť silný politický subjekt,“ uviedol s tým, že Harabinova strana odčerpáva najviac hlasov práve ĽSNS. „Odčerpáva ich tiež Slovenskej národnej strane a Smeru, keďže im klesli preferencie. Harabin možno porastie aj na úkor Sme rodina,“ myslí si politológ.

Smer-SD môže ešte klesnúť

V októbrovom prieskume mala najsilnejšia koaličná strana 22 percent. „Na Smer sa to valí z každej strany. Nemožno vylúčiť, že ešte klesnú. Záleží na tom, čo sa všetko do volieb ešte objaví,“ uviedol Koziak. Je presvedčený, že preferencie Smeru klesnú pod 20 percent.

Druhú priečku v najnovšom prieskume obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu s 11,7 percenta. Na treťom mieste je strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá by získala 10,6 percenta. Štvrtá priečka patrí Ľudovej strane Naše Slovensko, ktorú by podporilo 10,3 percenta respondentov.





Sme rodina by získala sedem percent, Slovenská národná strana 6,8 percenta, KDH a OĽaNO zhodne po 5,7 percenta. Posledným subjektom, ktorý by sa dostal do Národnej rady Slovenskej republiky by bola strana SaS s piatimi percentami.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !